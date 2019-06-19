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Власти Бреста: Нечего из нас делать папуасов, аккумуляторный завод – самый большой геморрой для города

19.06.2019 21:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук впервые прокомментировал решение губернатора области о приостановлении строительства аккумуляторного завода и высказал свою позицию по этой ситуации, передает «Солидарность».

Общаясь с руководством одного из крупных предприятий города, Александр Рогачук назвал аккумуляторный завод «самым большим геморроем для Бреста» в год его 1000-летия. По его словам, вокруг предприятия возникла крайне неприятная ситуация.

Рогачук рассказал:

«Когда его начинали строить, инвестор (ООО «АйПауэр») убеждал всех, в том числе и власти, что проект соответствует всем параметрам безопасности, в том числе экологическому. Тогда и у властей не было никаких оснований не доверять специалистам. Крыть было нечем. Когда строительство фактически завершилось (в апреле 2019 года) и начались пусконаладочные работы, Государственная экологическая экспертиза трижды делала замеры и трижды фиксировала значительные превышения заявленных норм, в том числе по выбросам свинца — вместо запроектированных 3 кг в год у них выходит около 340 кг.

На мой взгляд, для устранения этих нарушений инвестор должен либо вернуться на уровень проектирования, либо искать какие-то иные технологические решения. Но вводить в заблуждение общественность и представителей власти не нужно, отравлять экологию нашего города и Брестского района — тем более. Экология — это святое. Если ты (инвестор — прим.) ввязался в этот проект, будь готов брать на себя ответственность и возможные риски. Не надо делать из нас папуасов и доказывать обратное. И в такой ситуации губернатор вынужден был принять абсолютно правильное и единственное возможное решение».

Таким образом, власти, по сути, впервые обнародовали размер свинцовых выбросов завода в ходе пусконаладки – если верить словам Рогачука, они превышают первоначально заявленные более чем в сто раз!

Тем временем руководство «АйПауэр» заявляет, что оно так и не дождалось от Минприроды официального заключения о выявленных нарушениях. А специалисты Республиканского центра государственной экологической экспертизы, которые проводили основные замеры по заказу Минприроды, отвечая на вопросы СМИ, говорят, что превышения заявленных норм выбросов зафиксированы лишь по одному источнику из 38 — диоксиду азота, и то незначительное.


Тупиковость ситуации еще и в том, что распоряжением председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса от 14 июня (о котором упомянул глава Бреста) приостановлено строительство аккумуляторного завода, которое де-факто завершилось еще в апреле. Пусконаладка — по закону промежуточный этап между строительством и приемкой завода в эксплуатацию. Формально ее никто не приостанавливал.

Руководство «АйПауэр» заявляет о том, что намерено продолжать пусконаладочные работы до устранения всех нарушений, о которых... ничего не знает.

 
Теги: Брест
 
 
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Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук впервые прокомментировал решение губернатора области о приостановлении строительства аккумуляторного...
 
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