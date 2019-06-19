﻿ Власти Беларуси прокомментировали в ООН жалобу «кричавшего» без голоса мужчины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти Беларуси прокомментировали в ООН жалобу «кричавшего» без голоса мужчины

19.06.2019 21:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

70-летний мужчина, потерявший после операции голос, защищает в Женеве свои права.

Правительство Беларуси отреагировало на жалобу представителя независимого профсоюза РЭП в Гомельском регионе Виктора Козлова, зарегистрированную в Комитете ООН по правам человека (№3308/2019). На международном уровне белорусские чиновники заявили о неприемлемости жалобы, так как заявитель не обжаловал постановление суда в прокурорских инстанциях, пишет gomelspring.org.

70-летний мужчина, потерявший после онкологической операции голос защищает в Женеве свои права не подвергаться произвольному задержанию и аресту, на справедливый суд, на выражения своего мнения и мирное собрание. Найти защиту прав внутри страны независимому профсоюзнику не удалось, судебные инстанции, включая Верховный Суд, поверили трем милиционерам-омоновцам, подвергая сомнению заключения врачей о том, что потерпевший после удаления части легкого не то что кричать, разговаривает в повседневной жизни только шепотом.

Напомним, омоновцы задержали Виктора Козлова утром 25 марта 2017 года в деревне Терешковичи, когда тот направлялся в Гомель для участия в «Марше нетунеядцев-2». Отвезли в райотдел, оттуда превентивно отправили в изолятор, где он двое суток до суда продержали за решеткой. Омоновцы в рапортах написали, что они охраняли общественный порядок, а мужчина нецензурно матерился на улице, на замечания не реагировал, пытался убежать, хватался за форму.


«Я после операции говорить не могу нормально, даже шепотом, а тут громко кричал? Сотрудники ОМОНа лжесвидетельствовали в суде, путались в показаниях. Это была целенаправленная акция задержать меня, чтобы не допустить моего присутствия 25 марта на площадке у ДК «Випра», где проходил митинг»,- вспоминает события весны 2017 представитель профсоюза.

Виктор Козлов отмечает, что с использованием международных механизмов хочет привлечь внимание к устоявшейся в Беларуси порочной практике, когда накануне акций недовольных превентивно задерживают сотрудники милиции, лжесвидетельствуют, обвиняя в хулиганке и неповиновении. В результате он, например, провел под арестом до суда больше двух суток (51 час), а суд выписал ему штраф. Вопрос произвольного задержания и ареста в таких случаях остается без судебной оценки.

По словам правозащитника Леонида Судаленко, который занимается этим делом в КПЧ ООН, белорусские власти оставили без комментария доводы жалобы, почему и для каких целей представителя профсоюза арестовали накануне мирного собрания. Проходить же прокурорские инстанции, как об этом заявила белорусская сторона, юриспруденция КПЧ ООН не требует.


 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
70-летний мужчина, потерявший после операции голос, защищает в Женеве свои права.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гродненка узнала, что в нее стреляли, когда магазинная «рамка» нашла пулю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика