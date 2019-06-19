Власти Беларуси прокомментировали в ООН жалобу «кричавшего» без голоса мужчины

Правительство Беларуси отреагировало на жалобу представителя независимого профсоюза РЭП в Гомельском регионе Виктора Козлова, зарегистрированную в Комитете ООН по правам человека (№3308/2019). На международном уровне белорусские чиновники заявили о неприемлемости жалобы, так как заявитель не обжаловал постановление суда в прокурорских инстанциях, пишет

70-летний мужчина, потерявший после онкологической операции голос защищает в Женеве свои права не подвергаться произвольному задержанию и аресту, на справедливый суд, на выражения своего мнения и мирное собрание. Найти защиту прав внутри страны независимому профсоюзнику не удалось, судебные инстанции, включая Верховный Суд, поверили трем милиционерам-омоновцам, подвергая сомнению заключения врачей о том, что потерпевший после удаления части легкого не то что кричать, разговаривает в повседневной жизни только шепотом.





Напомним, омоновцы задержали Виктора Козлова утром 25 марта 2017 года в деревне Терешковичи, когда тот направлялся в Гомель для участия в «Марше нетунеядцев-2». Отвезли в райотдел, оттуда превентивно отправили в изолятор, где он двое суток до суда продержали за решеткой. Омоновцы в рапортах написали, что они охраняли общественный порядок, а мужчина нецензурно матерился на улице, на замечания не реагировал, пытался убежать, хватался за форму.









«Я после операции говорить не могу нормально, даже шепотом, а тут громко кричал? Сотрудники ОМОНа лжесвидетельствовали в суде, путались в показаниях. Это была целенаправленная акция задержать меня, чтобы не допустить моего присутствия 25 марта на площадке у ДК «Випра», где проходил митинг»,- вспоминает события весны 2017 представитель профсоюза.





Виктор Козлов отмечает, что с использованием международных механизмов хочет привлечь внимание к устоявшейся в Беларуси порочной практике, когда накануне акций недовольных превентивно задерживают сотрудники милиции, лжесвидетельствуют, обвиняя в хулиганке и неповиновении. В результате он, например, провел под арестом до суда больше двух суток (51 час), а суд выписал ему штраф. Вопрос произвольного задержания и ареста в таких случаях остается без судебной оценки.





По словам правозащитника Леонида Судаленко, который занимается этим делом в КПЧ ООН, белорусские власти оставили без комментария доводы жалобы, почему и для каких целей представителя профсоюза арестовали накануне мирного собрания. Проходить же прокурорские инстанции, как об этом заявила белорусская сторона, юриспруденция КПЧ ООН не требует.



