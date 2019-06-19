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Гродненка узнала, что в нее стреляли, когда магазинная «рамка» нашла пулю

19.06.2019 21:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оказалось, что в женщину выстрелил 15-летний подросток.

Гродненские правоохранители сообщают о расследовании дела по обвинению в хулиганстве.

Инцидент произошел в начале июня. Вечером 44-летняя сотрудница больницы после работы, пришла на остановку транспорта, села в маршрутку и по дороге домой зашла в соседний магазин. Но в магазине сработала рамка-сигнализация, охранник подошел, чтобы разобраться, в чем дело, и указал гродненке на дырку в рукаве ее куртки – внутри находилась небольшая пуля. Женщина обратилась в милицию.

– Проследив путь потерпевшей домой, мы пришли к выводу, что стреляли в тот момент, когда она стояла на остановке общественного транспорта, тем более подруга женщины, с которой они были вдвоем, вспомнила, что слышала тогда какой-то хлопок. Остались две версии: стреляли или из проезжающего авто, или из окна ближайшего дома, – рассказали в милиции.

Были установлены все авто, которые проезжали мимо женщин в тот день, но результатов это не принесло – из машины никто не стрелял. В то же время оперативники проводили поквартирный обход и узнали, что один из жителей многоэтажки владеет пневматической винтовкой.


– О том, что у мужчины есть оружие сообщила соседка, проверка подтвердила эту информацию. Выяснилось, что в тот день «оружие» в руки взял сын хозяина квартиры. 15-летний подросток хвастал перед другом: сначала они «расстреляли» картонную коробку на балконе, а потом навели винтовку на остановку, – пояснили правоохранители.

Как рассказали парни, увидев, что пуля попала в человека, испугались и сразу убрали оружие на место.

– Почему женщина не заметила, что в нее стреляли? Пуля пробила рукав куртки и застряла в одежде, не задев руку. Женщине повезло от травмы ее разделяли миллиметры, – подытожили в УВД.

Против юноши возбудили уголовное дело по обвинению в хулиганстве. Кроме винтовки «МР-512С» в квартире был еще найден пневматический пистолет и пули к оружию, ведется разбирательство.


 
 
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Оказалось, что в женщину выстрелил 15-летний подросток.
 
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