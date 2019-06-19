|
В среду в Беларусь прилетело около 2000 участников Европейских игр
Источник материала: Партизан
Рейсы в минском аэропорту прибывали каждые 10-15 минут.
19 июня в Минске прилетело около 2000 участников II Европейских игр Румынии, Словакии, Молдовы, Украины, Швеции, Болгарии, Бельгии, Сербии, Великобритании, Швейцарии и других стран,
Кроме спортсменов прибывает медицинский персонал сборных, тренеры, судьи и иностранные журналисты.
Рейсы с участниками соревнований прилетают каждые 10-15 минут, Один самолет привозит до команд. Специально к Европейским играм таможня увеличила число сотрудников в аэропорту. Таможенное оформления одного человека занимает до 3 минут.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейсы в минском аэропорту прибывали каждые 10-15 минут.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)