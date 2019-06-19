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В среду в Беларусь прилетело около 2000 участников Европейских игр

19.06.2019 21:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рейсы в минском аэропорту прибывали каждые 10-15 минут.

19 июня в Минске прилетело около 2000 участников II Европейских игр Румынии, Словакии, Молдовы, Украины, Швеции, Болгарии, Бельгии, Сербии, Великобритании, Швейцарии и других стран, сообщает Таможенный комитет.


 
Кроме спортсменов прибывает медицинский персонал сборных, тренеры, судьи и иностранные журналисты.

Рейсы с участниками соревнований прилетают каждые 10-15 минут, Один самолет привозит до команд. Специально к Европейским играм таможня увеличила число сотрудников в аэропорту. Таможенное оформления одного человека занимает до 3 минут.


 
Теги: Минск
 
 
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Рейсы в минском аэропорту прибывали каждые 10-15 минут.
 
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