В среду в Беларусь прилетело около 2000 участников Европейских игр

сообщает Таможенный комитет. 19 июня в Минске прилетело около 2000 участников II Европейских игр Румынии, Словакии, Молдовы, Украины, Швеции, Болгарии, Бельгии, Сербии, Великобритании, Швейцарии и других стран,Таможенный комитет.









Кроме спортсменов прибывает медицинский персонал сборных, тренеры, судьи и иностранные журналисты.





Рейсы с участниками соревнований прилетают каждые 10-15 минут, Один самолет привозит до команд. Специально к Европейским играм таможня увеличила число сотрудников в аэропорту. Таможенное оформления одного человека занимает до 3 минут.



