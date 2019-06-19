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Экономисты объяснили, чем грозит Беларуси новый кризис

20.06.2019 00:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Экономисты объяснили, чем грозит Беларуси новый кризис

Уровень абсолютной бедности в Беларуси за период после экономического спада 2015-2016 годов снизился. Однако, повторение кризиса может спровоцировать резкое увеличение бедности в стране.

Такой вывод делает научный сотрудник центра экономических исследований BEROC Олег Мазоль, автор исследования «Оценка бедности в Беларуси за 2017-2018 годы».

Он отмечает, что уровень абсолютной бедности в среднем по стране за период после экономического спада 2015-2016 годов снизился на 5,4 процентных пункта – с 29,3% до 23,9%.

Исследование также показало, что в региональном разрезе самые высокие масштабы бедности наблюдается в Могилевской области, где уровень абсолютной бедности по сравнению с 2016 годом вырос до 35,7%.

Что касается Брестской области, здесь уровень бедности снизился на 10,8 процентного пункта. Также он стал меньше в Витебской области – на 6,2 процентного пункта. По предположению эксперта, это могло произойти благодаря высокой приграничной экономической активности населения, а также сезонной трудовой миграции.

Наименьший уровень бедности в региональном разрезе наблюдался в Минске. Среди жителей Минска уровень абсолютной бедности снизился с 12,3% в 2016 году до 8,6% в 2018 году.

Кто в группе риска?

Согласно документу, социально уязвимыми группами в Беларуси остаются дети в возрасте до 18 лет, проживающие в семьях с доходом ниже черты бедности, многодетные семьи — в первую очередь неполные многодетные семьи, а также жители сельской местности.

«С учетом высокого значения показателя глубины абсолютной бедности можно утверждать, что повторение кризиса грозит резким увеличением доли бедного населения за счет, в первую очередь, этих групп населения», – отмечается в исследовании BEROC.

Олег Мазоль называет основную причину бедности среди детей. Это, по его словам, низкие доходы их родителей.

В исследовании поясняется, что это также может повлиять на благосостояние детей, но уже в трудоспособном возрасте, поскольку ограничит возможности получения хорошего образования и последующего успешного трудоустройства.

«Для многодетных семей определяющими факторами в период экономического кризиса стали снижение оплаты труда и потенциальная потеря работы со стороны взрослого, что для неполных многодетных семей автоматически означало абсолютную бедность», – отмечает в исследовании Олег Мазоль.

По его словам, до сих пор данная группа населения испытывает существенные материальные трудности. В частности, в 2018 году уровень абсолютной бедности среди многодетных семей составил 62,1%, а глубина бедности – 17,6%.

Что предпринять?

Как считает автор исследования, одним из дальнейших путей социальной политики государства по преодолению бедности может быть усиление роли социальных трансфертов для наиболее уязвимых групп населения: детей, многодетных семей и жителей сельской местности.

К примеру, существенное повышение пособий на детей, а также по безработице.
 
Теги: Минск
 
 
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Уровень абсолютной бедности в Беларуси за период после экономического спада 2015-2016 годов снизился. Однако, повторение кризиса может спровоцировать резкое...
 
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