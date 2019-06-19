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Полетаем над центром Бреста? В разрешении 4К
20.06.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вашему вниманию - около 10 минут высококачественного видео с квадрокоптера, который запустили в полёт над центром Бреста.
Смотрим:
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Вашему вниманию - около 10 минут высококачественного видео с квадрокоптера, который запустили в полёт над центром Бреста. Смотрим:
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