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Полетаем над центром Бреста? В разрешении 4К

20.06.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вашему вниманию - около 10 минут высококачественного видео с квадрокоптера, который запустили в полёт над центром Бреста.

Полетаем над центром Бреста? В разрешении 4К

Смотрим:

 
Теги: Брест
 
 
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  Вашему вниманию - около 10 минут высококачественного видео с квадрокоптера, который запустили в полёт над центром Бреста. Смотрим:
 
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