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Минтруда — про повышение пенсионного возраста, пересмотр пособий на детей и страхового стажа
20.06.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси рассматривается возможность сократить страховой стаж для матерей четверых детей, а также пересмотреть выплату пособий семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Об этом сегодня заявил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Повысят ли пенсионный возраст и будут ли проводить реформу соцстрахования?
«Повышение пенсионного возраста начато совсем недавно, с 2017 года. Поэтому давайте пока дождемся результатов», — заявил Валерий Ковальков, отвечая на вопрос, прорабатываются ли в Минтруда предложения о новом повышении пенсионного возраста в Беларуси.
У представителей Минтруда поинтересовались возможной реформой системы социального, в том числе — пенсионного, страхования. Напомним, эти вопросы
«Предложения по данному вопросу пока не выработаны», — заявил Валерий Ковальков. Ни какой конкретики по этому вопросу замминистра не предоставил.
Сократят ли страховой стаж для матерей четверых детей?
У представителей ведомства также поинтересовались, сократят страховой стаж для матерей четверых детей, а также будут ли пересматривать выплату пособий семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Ранее сообщалось, что пособия на других детей старше 3 лет могут выплачивать и после достижения ребенком-инвалидом 18 лет (сейчас — до достижения совершеннолетия ребенком-инвалидом).
— Такие меры обсуждаются, но решение по ним пока не принято, — отметил Валерий Ковальков.
Напомним, сейчас многодетные мамы, которые воспитывают четверых детей,
Отменят ли взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров?
«В Беларуси нужно отменить взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров, с таким предложением
— Этот вопрос хотелось бы рассмотреть в несколько иной плоскости. Именно уплата лицом, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, в период работы взноса в размере одного процента индивидуального заработка позволяет, отказавшись от получения пенсии, существенно увеличить ее размер в дальнейшем — за 5 лет такой работы в 1,7 раза, — ответила начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Наталья Мурашкевич. — При этом отмечу, что средний период получения пенсии у мужчин приближается к 17 годам, у женщин превышает 26.
«Глава государства обратил внимание, что за 6 лет дефицит ФСЗН вырос в 9 раз. Как можно решить проблему?»
У представителей Минтруда также поинтересовались исполнением бюджета ФСЗН. «В конце 2018 года глава государства
— По результатам работы за 2018 год бюджет фонда исполнен с профицитом в сумме 315 миллионов рублей. Средства республиканского бюджета для сбалансирования бюджета фонда, т.е. на финансирование трудовых пенсий и пособий не привлекались. Были привлечены субвенции республиканского бюджета в объёме 779,6 миллиона рублей для финансирования фондом не страховых выплат, которые в соответствии с законодательством должны финансироваться за счет средств республиканского бюджета, — сообщил Валерий Ковальков.
По его словам, в этом году ожидается бездефицитное исполнение бюджета фонда.
— По результатам работы за январь-май профицит бюджета фонда составил 78,3 миллиона рублей. При этом также предусмотрены субвенции республиканского бюджета на финансирование не страховых выплат в объёме 846 миллионов рублей, — отметил Валерий Ковальков.
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В Беларуси рассматривается возможность сократить страховой стаж для матерей четверых детей, а также пересмотреть выплату пособий семьям, в которых...
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