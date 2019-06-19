Грубо нарушал Правила и создавал аварийные ситуации? Водитель белого Шевроле с российскими номерами рассказал свою версию произошедшего

Источник материала: Слуцк Город





Днём во вторник случчанин Артём прислал в группу SlutskGorod Вконтакте и на наш профиль в Instagram фотографии автомобиля Шевроле на регистрационных знаках Российской Федерации, за рулём которого находился мужчина восточной внешности.

Со слов автора публикации, водитель белого «американца» ездил по городу «в неадекватном состоянии», создавал аварийные ситуации и многократно нарушал ПДД.

В наглую подрезает машины, провоцируя водителей. При обгоне жмёт Вас к обочине, мол стой, давай разбираться.

Поскольку видеорегиатратор в машине Артёма был выключен, а подтвердить или опровергнуть его информацию было невозможно, администрация SG воздержалась от публикации новости на сайте. Вместе с тем, мы пропустили пост в социальные сети как личное мнение автора - чтобы предупредить других водителей, и сразу же оповестили об этом ГАИ.

В ответ на публикацию другой читатель прислал нам видео, как похожий автомобиль Шевроле на большой скорости совершает обгон в запрещённом месте и вынуждает водителя на «встречке» взяться правее.

Сутки случчане обсуждали этот случай в нашей группе, а вечером в среду SG позвонил водитель Шевроле, который представился Эльдаром и изложил свою версию произошедшего.

Эльдар рассказал, что утром его вызвали в милицию, где он долго давал пояснения. Он говорит, что в действительности ехал трезвым и «не пил даже пива», а компания на автомобиле Форд Гэлакси сама начала провоцировать конфликт. Якобы за рулём находилась девушка. А два нетрезвых парня в машине стали в оскорбительной форме с применением грубой нецензурщины требовать у него деньги и угрожли монтировкой. Свои резкие маневры и высокую скорость движения Эльдар объяснил тем, что пытался скрыться от агрессоров.

Назрел закономерный вопрос: компания стала требовать деньги через открытое стекло прямо на ходу, во время движения?

На это Эльдар ответил, что конфликт возник во дворе его дома, а соседи стали свидетелями и могут подтвердить его слова. «Дальше в этом будет разбираться милиция», — добавил водитель седана.

Комментируя опубликованное в группе видео, Эльдар отметил, что был вынужден нарушить правила обгона, поскольку пытался уйти от преследователей. Он также заверил, что аналогичные показания дал в милиции и написал на агрессоров заявление.

P.S. Звонок от Эльдара корреспонденту SlutskGorod поступил 19 июня в 20:38. За тринадцать минут до этого он написал в нашей группе следующий комментарий:







Slutsk-Gorod.by