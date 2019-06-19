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Грубо нарушал Правила и создавал аварийные ситуации? Водитель белого Шевроле с российскими номерами рассказал свою версию произошедшего
20.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Днём во вторник случчанин Артём прислал в группу
Со слов автора публикации, водитель белого «американца» ездил по городу «в неадекватном состоянии», создавал аварийные ситуации и многократно нарушал ПДД.
Поскольку видеорегиатратор в машине Артёма был выключен, а подтвердить или опровергнуть его информацию было невозможно, администрация SG воздержалась от публикации новости на сайте. Вместе с тем, мы пропустили пост в социальные сети как личное мнение автора - чтобы предупредить других водителей, и сразу же оповестили об этом ГАИ.
В ответ на публикацию другой читатель прислал нам видео, как похожий автомобиль Шевроле на большой скорости совершает обгон в запрещённом месте и вынуждает водителя на «встречке» взяться правее.
Сутки случчане
Эльдар рассказал, что утром его вызвали в милицию, где он долго давал пояснения. Он говорит, что в действительности ехал трезвым и «не пил даже пива», а компания на автомобиле Форд Гэлакси сама начала провоцировать конфликт. Якобы за рулём находилась девушка. А два нетрезвых парня в машине стали в оскорбительной форме с применением грубой нецензурщины требовать у него деньги и угрожли монтировкой. Свои резкие маневры и высокую скорость движения Эльдар объяснил тем, что пытался скрыться от агрессоров.
Назрел закономерный вопрос: компания стала требовать деньги через открытое стекло прямо на ходу, во время движения?
На это Эльдар ответил, что конфликт возник во дворе его дома, а соседи стали свидетелями и могут подтвердить его слова. «Дальше в этом будет разбираться милиция», — добавил водитель седана.
Комментируя опубликованное в группе видео, Эльдар отметил, что был вынужден нарушить правила обгона, поскольку пытался уйти от преследователей. Он также заверил, что аналогичные показания дал в милиции и написал на агрессоров заявление.
P.S. Звонок от Эльдара корреспонденту SlutskGorod поступил 19 июня в 20:38. За тринадцать минут до этого он написал в нашей группе следующий комментарий:
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Грубо нарушал Правила и создавал аварийные ситуации? Водитель белого Шевроле с российскими номерами рассказал свою версию произошедшего
Со слов автора публикации, водитель белого «американца» ездил по городу «в неадекватном состоянии», создавал аварийные ситуации и многократно нарушал ПДД.
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