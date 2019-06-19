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В исполкоме СНГ назвали председательство Туркменистана успешным

20.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нынешнее председательство Туркменистана в Содружестве независимых государств оказалось успешным. К такому выводу пришли участники заседания Исполкома СНГ, которое состоялось в Минске, передает телеканал «МИР 24».

«И на территории Туркменистана за прошедшие полгода прошло немало важных мероприятий в рамках председательства, и за ее пределами тоже под председательством. Могу назвать форум научной и творческой интеллигенции, прошедший в Туркменистане, и заседание Совета глав правительств 31 мая. И вот 21 июня в Минске состоится очередное заседание Экономического совета СНГ, также под председательством Туркменистана», – рассказал председатель исполкома, исполнительный секретарь Сергей Лебедев.

Постоянные представители обсудили итоги майского заседания Совета глав правительств СНГ и наметили пути реализации принятых на нем документов.

Осенью в Ашхабаде пройдет Совет глав государств СНГ.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске состоялось заседание его постоянных представителей, они обсудили итоги майского заседания Совета глав правительств СНГ.
 
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