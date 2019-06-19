|
Как сэкономить на коммуналке?
Источник материала: Myfin
Что входит в состав коммунальных услуг и как они оплачиваются?
В состав коммунальных платежей входят:
Сейчас в услуги связи можно смело включать плату за телефон, интернет, иногда – кабельное телевидение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коммунальные платежи не столь велики, сколь неизбежны. Какой бы не была коммуналка, она постепенно, по капле, собирается в суммы, которые занимают заметную долю в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)