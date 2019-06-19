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Что предлагают белорусские мобильные операторы для интернета на даче или в загородном доме
Источник материала: Tut.by
С наступлением лета многие предпочитают проводить больше времени на своих приусадебных участках вдали от города. Мы решили проверить, какие решения для поддержания интернет-связи на дачах предлагают белорусские мобильные операторы — velcom | A1, МТС и life:).
velcom | A1
Каких-то особенных предложений для дачников у оператора мы не нашли. Зато обнаружили несколько тарифов из линейки «Только интернет», которые в компании предлагают использовать с планшетами, компьютерами или модемами-флешками.
Тарифы называются «Анлим S», «Анлим М» и «Анлим L» и соответственно включают 8 ГБ, 15 ГБ и 30 ГБ интернет-трафика. При этом в пакеты уже входит подписка на 79 каналов сервиса VOKA TV. Для новых абонентов тарифы соответственно стоят 7,90, 9,90 и 14,90 рубля. Их полная цена — 11,90, 16,90 и 23,90 рубля.
После окончания включенного в пакеты трафика интернет не отключается — им можно продолжать пользоваться практически без ограничений, правда, на сниженных скоростях (до 512 кбит/c на «Анлим S» и до 1 Мбит/с на «Анлим М» и «Анлим L»).
За дополнительную плату скорость этого безлимитного подключения после окончания трафика получится повысить соответственно до 1 Мбит/с и 2 Мбит/с (5,90 и 6,90 рубля). Также у velcom | A1 есть опция, дающая безлимитный трафик для просмотра видео на YouTube (4,90 рубля).
Если интернетом нужно воспользоваться с компьютера или ноутбука, velcom | A1 предлагает приобрести модем
А еще в продаже есть 4G-роутер
МТС
Как и в
Кроме того, при подключении к тарифу для абонента становятся доступны скидки на усиливающие сигнал антенны и Wi-Fi-роутеры: соответственно 30 рублей и 50 рублей за комплекс со специальной антенной и без нее. Для покупки по сниженной цене придется заключить дополнительное соглашение на использование тарифа сроком не менее 18 месяцев.
Другие условия остались прежними. Например, чтобы расширить количество трафика на неограниченной скорости сверх включенного в пакет, оператор предлагает воспользоваться услугой «Турбокнопка 20 ГБ» стоимостью 10 рублей, которая дает дополнительные 20 ГБ трафика. А еще в стоимость пакета включено телевидение МТС ТВ и антивирус для компьютера.
Wi-Fi-роутером, который предлагает МТС при подключении на тарифный план за 30 рублей, выступает
Среди других, чуть более «классических» тарифных планов МТС с акцентом на интернет-трафике, есть пакеты под названием «Интернет Mini, Midi и Maxi». Они соответственно включают 10, 20 и 30 ГБ трафика и стоят 8,36, 10,90 и 14,95 рубля в месяц.
Есть и условно безлимитные пакеты «Бит», «СуперБИТ» и «Безлимит VIP», дающие от 250 МБ до 1 ГБ трафика в сутки на неограниченной скорости за 8,95, 16,75 и 29,90 рубля.
life:)
В нашем
Его полная цена — 111 рублей. Правда, для абонентов компании предусмотрены скидки, дающие возможность приобрести устройство за 15 рублей при одновременном подключении на тариф «Интернет». При этом придется заключать дополнительное соглашение с обязательством обслуживаться не менее десяти месяцев.
Пакетов с трафиком в тарифе «Интернет» может быть несколько — 16, 20, 30 или 50 ГБ. Стоимость в месяц соответственно равняется 18,90, 19,90, 21,90 и 32,60 рубля. Это на 16−36% дороже в сравнении с таким же предложением в прошлом году.
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При выборе тарифов мы ориентировались на те, в которых акцент делается на количестве включенного интернет-трафика, а не минутах разговора.
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