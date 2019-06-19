«На модные тусы люди идут поторговать собой». Егор Кипа из «Бассоты» советует лучшие рейвы лета

Источник материала: Tut.by

В гости AFISHA.TUT.BY пришел электронщик Егор Кипа из «Бассоты» — серии электронных вечеринок в Беларуси. Поговорили о людях, которые торгуют собой на рейвах, о главной площадке этого лета, где будут тусоваться минчане, и, конечно же, о Бакее , менеджером и продюсером которого является Кипа. А еще выбрали для вас лучшие рейвы на все лето.

Ночная жизнь Минска: выбираем вечеринку



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На интервью к 10.00 Егор ехать отказался. Оно и понятно — музыкант привык заниматься делами в ночное время:

— Обычно спать ложусь часа в 3, просыпаюсь ближе к полудню. Когда у «Бассоты» были именины, мы вообще не спали больше 60 часов: сама вечеринка длилась 40 часов.

— Вспомнишь одну из первых тусовок, на которой ты выступал?

— Это была туса в Шанхае. Нашли с другом какой-то старый бар. Представьте: стены в нем — полностью разрисованы, каждый гость может там что-то написать. Атмосферно, маленький танцпол, китайцы, турки. По итогу было человек 20. Есть диджеи, которые просто валят свой диджей-сет, а я больше люблю с публикой работать. Смотришь, что она остывает, даешь ей что-то загребающее — хит, который резко поднимает настроение, все начинают подпевать, потому что знают слова. В такие моменты ты понимаешь, что можешь управлять людьми, давать им какой-то определенный вайб.

На вопрос о том, как подготовиться к сетам с незнакомой аудиторией и предугадать, что ей зайдет, Кипа объясняет, что есть определенный список хитов (их еще называют бэнгерами), которые работают вообще со всеми. У них определенная тональность, ритм, который заставляет невольно двигаться под музыку. Вообще, говорит Егор, важна цель, зачем люди идут на рейв. Поторговать собой? Пообщаться? Потанцевать? Музыка, в принципе, не так важна.

— Ты за пультом можешь заметить, кто с какой целью пришел?

— Там всех видно. На модные тусы в Европе, да и, в принципе, в Минске, в большинстве своем люди идут как раз, чтобы поторговать собой. Приходят в час пик, когда на танцполе максимальное количество людей, постоят-покрасуются, цель достигнута — уходят домой.

— Какие еще типажи есть? (Ищите себя)

— Есть молодежь лет по 18: их цель — выжать из себя максимум: послемиться, подуриться как в последний раз. Есть ребята, которые аккуратно в сторонке стоят с пивом в руках, чуть-чуть покачиваются. Это уже люди повзрослее. У них история в стиле «я себе кроссы за сотку баксов купил, не дай бог в слеме запачкаю». Но дискотека им нравится. А есть эдакие наблюдатели, которые просто стоят посреди танцпола и смотрят, что происходит. Когда я замечаю такого человека, устанавливаю с ним зрительный контакт, могу подмигнуть, рукой помахать. Человек понимает, что ты непосредственно с ним взаимодействуешь. И таких людей очень легко расшевелить. Они чего-то ждут — а тут на них посмотрел диджей или МС.

Есть девочки, у которых основная задача — стоять спереди, прямо перед звуковой системой, где обычно самые жесткие басы. Даже у нас, когда на саундчек приходим, прижимает кишки друг к другу. А девочкам все равно, их валит музыкой, а они просто смотрят на диджея.

Егор объясняет, что высвобождение собственной энергии на рейвах — целая культура. Например, в слеме люди знают, что они сейчас идут толкаться, но если кто-то упадет, все быстро его поднимут, чтобы не дай бог не затоптать.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— А вот есть просто залетные пассажиры, которые приходят на вечеринку случайно, залетают в слем, их разок толкнут — и они начинают разборки клеить: «Что ты меня пихнул?». Ну и есть ребята, у которых основная задача — прийти и покурить. Они заглянут на танцпол — и идут общаться на курилку. И это тоже своего рода культура: культура общения. Ты в городе в повседневной жизни не встретишь всех этих людей, которых увидишь на рейве. Кто-то живет в Курасовщине, приезжает на рейв, вы с ним слово за слово: я дизайнер, он рэпер, ему нужно обложку нарисовать, например.

— Ты сейчас как будто описал знакомство с Бакеем.

— Не, все не так было. Мы организовывали «Бассоту» в «Хулигане» и в этот же день должны были играть на разогреве ATL. Спрашиваю: «У кого тачка есть? Подбросьте до Re: Public, опаздываю». Оказалось, у Бакича есть. Сели в машину: я, Бакей, Кокора. У меня круг общения — диджеи, электронщики, а тут сажусь в тачку к рэперам. Они запускают свои треки, подпевают вдвоем. Сижу на заднем, думаю: «Что за движ, куда я попал?». А через условных 15 минут мы уже разобщались. Останавливаемся на светофоре, открываются двери, вылазим из тачки, начинаем дуриться. Зеленый свет — обратно забегаем в машину. И я понимаю, да, крутые пацаны. И потом на разогреве ATL я играю музыку, даю Бакею микрофон, мол, иди подурись. Он вылетает, берет майк, начинает свои тексты горланить, бегает по сцене, дурится. Так мы и с ATL, и с Бакеем познакомились.

— На каком свете сейчас находится рейв-культура в Беларуси?

— Все очень круто развивается, появилось много тусовок, в том числе тематических. Например, FU-JI — туса чисто в японском стиле, ребята заморачиваются над декором, чтобы максимально передать атмосферу. Есть Locals — чуваки валят по хип-хопу. Есть технотусовки ( «Мечта» , «Сияние» . — Прим. ред.). «Формат» начали интегрировать диджеев с лайв-инструментами, то есть одновременно вживую играют барабанщики, гитаристы и электронщики. «Декадэнс» — очень прикольные ребята: они играют музыку прямиком с кассет в суперолдскульном качестве. Грязный звук, шумы — атмосферная тусовка для любителей винтажа.

По словам Кипы, рейв-культура и вообще ночная жизнь — мощное движение как для общества, так и для экономики страны в целом. Егор как-то ездил на Tallinn Music Week, где на одной из лекций встретился с женщиной лет 45 — как оказалось, министром ночной жизни Лондона. Она рассказала, что ночная жизнь города приносит в бюджет десятки миллиардов евро (на 2016 год — 77 миллиардов евро, то есть почти 180 миллиардов белорусских рублей).

— Я только в тот момент задумался, насколько рейв-туризм — выгодная для государства отрасль. Есть много европейских городов, Берлин тот же, куда многие едут не город смотреть, а именно тусить.

— Да, но и в Берлине, и в Варшаве тусовщики, по большому счету, употребляют рекреационные наркотики. В Беларуси с этим строго.

— Вот потому тут рейв-туризм и получается, во-первых, более локальным, все всех знают, а во-вторых, более осознанным: туристы попадают в абсолютно другую для них атмосферу по сравнению с тем, как они были на разных тусах в разных кондициях, но в точно такую же культуру рейва. Для них это новый опыт.

Самые рейвовые площадки Минска

Мы попросили Кипу назвать топ-3 рейв-пространств столицы.

— У нас, к великому сожалению, всего только три такие площадки. Я не буду делать топ, потому что они все равно не топовые. Топовые — это хороший звук, свет, персонал, большое количество факторов, которые делают пространство желаемым для того, чтобы там что-то проводить. У нас есть Ok16 , «Сквот» и Hide .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Hide — классное место, открылось в марте этого года. Единственное — летом все-таки хочется тусить исключительно на свежем воздухе. Люди даже чаще всего готовы пожертвовать музыкой в пользу комфортного нахождения на улице, чем висеть в душном пыльном помещении.

Есть еще ангар Оk16, но там как: врубаешь звук — с потолка сыплется ржавый металл. К нам как-то приезжал диджей из Великобритании, запустили саундчек. Он нажимает плей — бумс — все оборудование засыпало. Британец такой: «Ребята, а можно мне что-нибудь над головой?».



«Хулиган». Фото: Дарья Лобанова, TUT.BY

«Хулиган» знаете чем классный? Иногда неважно, что за музыка там играет, там всегда тусовка знакомых ребят, с которыми ты можешь всю ночь напролет сидеть на террасе и общаться.

Ближайшие вечеринки в «Хулигане»: 21 июня — Crave.dig w/ Module Werk (от 10 рублей). Все вечеринки «Хулигана» ищите тут .



«Меломаны». Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Собираюсь потоптаться в «Меломанах», которые только-только открылись, — чисто летняя движуха с тусовками для ценителей. Можно будет сюда прийти и повтыкать что-то свежее. Знаю, что один из организаторов проекта — Макс Старцев. Это прямо открытие лета. И обязательно всем сюда рекомендуют прийти разузнать, что за место такое.

Фоторепортаж с открытия — тут .

На свежем воздухе

На фестивале «Рок за Бобров» наряду с Бастой и Little Big будет выступать Бакей. Кипа комментирует:

— Мы угарнули с Бакеем, что скоро «Рок за Бобров» переименуют в «Рэп за Бобров». А когда-нибудь организаторы догадаются переназвать фест в «Рейв за Бобров».

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За своеобразную атмосферу электронщик отметил фестиваль Viva Braslav :

— Если FSP — тусовка для хипстеров, для модной, прогрессивной молодежи, то Viva Braslav — вообще для всех, он довольно попсовый, но там всегда можно классно время провести, особенно если едешь со своей тусовкой.

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А если не в Беларуси

— На самом деле, я бы посоветовал съездить в Киев, потому что там сейчас очень много всего происходит, можно даже сесть и помониторить, что именно. Или в Москву: на фестиваль «Боль» обязательно сгонять нужно. В общем, съездите куда-нибудь, где не требуют жестких виз. Потому что настал момент, когда все вдруг резко поняли, что фестивали — финансово выгодная история и очень прикольный движ.

Мне больше 30, что делать?

Для тех, кому 30+, Кипа советует расслабиться и начать ходить на абсолютно любые тусовки, узнавать, чем молодежь интересуется, расширять кругозор. Этот тот случай, когда возраст не имеет значения — а вдруг вы комплексовали.

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