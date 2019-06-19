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У меня еще не было секса. Что надо знать о «первом разе»?

20.06.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Настал момент: «Пора!». Вот уже и вторая половинка рядом, и атмосфера вроде располагает — можно пробовать. Но все ли ты знаешь о самом процессе и тому, к чему нужно подготовиться?

Фото: nordin.by

На самые наивные и частые вопросы о «первом разе» отвечает сексолог медицинского центра «Нордин» Николай Хвощинский.

Может, мне еще рано? В каком возрасте нормально начинать вести половую жизнь?

Первый секс у ребят в Беларуси в среднем приходится на 16 лет. Это, кстати, не сильно изменилось по сравнению с данными 10-летней давности.

По закону возраст сексуального согласия также начинается с 16 лет — можете проверить по Уголовному кодексу. Выходит, как только становится «можно», все сразу бегут пробовать. Но в этом деле не следует торопиться, лучше узнать в теории, что это такое, а только потом действовать. Тем более что организм девушки полностью готов к сексу только с достижением половой зрелости.

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Стоп. Что такое половая зрелость и как понять, что я (или моя девушка) ее достиг?

Все подробности пубертатного периода может рассказать Национальная служба здравоохранения Англии — материал на английском, но школьного уровня должно хватить, чтобы понять текст. Вкратце суть такова: в среднем половое созревание у девочек начинается в 11 лет, и где-то года через четыре после этого грудь девушки становится «как у взрослых», волосы на лобке дошли уже до внутренней части бедра, гениталии полностью сформированы, а еще прекращается рост в высоту. Короче, примерно к 16 в среднем девушка физиологически «готова» к сексу.


Фото: pixabay.com

Относительно психологического возраста могут быть расхождения, ведь некоторые уже готовы и в 16 (как и их тело), а для некоторых и в 20 лет еще не время. Поэтому все зависит от того, готова ли девушка эмоционально.

— При занятии сексом необходимы чувства, а не как модно сейчас «у подружек был, а у меня нет», — подчеркивает Николай. — Если для достижения таких целей пойти и переспать с кем попало, то можно не получить сексуального удовольствия и опыта вообще. Поэтому лучше избегать случайного секса «для галочки». Чтобы не получилось так, что попробовал один раз — опыт оказался неудачным и желание продолжать вести половую жизнь заканчивается.

Понятно. А если у меня нет желания и партнера в 16, будет ли мне больнее начинать в 20 или вообще 25?

Нет. Это никак не влияет. Больно бывает из-за других факторов.

Болезненность может быть физического плана и морального. Физическую боль обычно вызывает воспалительный процесс во влагалище или же несоразмерность половых органов партнеров.

— Если говорить о чувствах, боль может вызывать неготовность к сексу и, как следствие, сжатие тазовых мышц. Грубость и недостаточность предварительных ласк также ведет к боли, вызванной стрессом и спешкой, — обращает внимание сексолог. — Таким образом, возраст не является определяющим фактором: весь дискомфорт — от того, как ты к этому относишься.

Если напугать страшными рассказами, то может быть очень больно в любом возрасте, поэтому стоит расслабиться и (попробовать) получить удовольствие.

Может, чтобы не было больно, использовать дополнительную смазку? В магазинах же она везде продается…

Много смазки не нужно, в большинстве случаев может хватить и естественной.

— Можно провести аналогию: при виде хорошей еды у человека выделяется достаточное количество слюны, при сексе ситуация идентичная, — говорит специалист. — Но если девушка не совсем морально готова к первому разу, не знает, как реагировать на ласки или испытывает неловкость и закомплексованность, то немного смазки не повредит и улучшит процесс. Правда, лучше все-таки нормально настроиться.


Фото: pixabay.com

Какую позу выбрать, чтобы было удобно и безопасно для первого раза?

«Верняк» вариантов три:

  • Классическая миссионерская — мужчина находится сверху, между раздвинутых ног лежащей на спине девушки.

  • Еще одна модификация этой же позы: девушка лежит животом на столе или поверхности такой же высоты, на которой находятся половые органы парня.

  • И третий вариант: партнерша лежит на спине, а парень поднимает ноги, забрасывает себе на плечи и пригибает их ближе к груди девушки.

Главное для каждой из выбранных поз — это расслабиться и чувствовать себя комфортно. Просто пробуйте.

Допустим, мы сделали все так, как вы говорите. Тогда почему может пойти кровь? Если у меня ее не будет — это нормально?

«Девственная плева будет рваться, и будет много крови» — это один из самых распространенных страхов, который служит причиной дискомфорта. Вагинальная корона (да-да, именно так называется та самая складочка недалеко от входа во влагалище) не должна «рваться» с болью. В подавляющем большинстве случаев она является эластичной и растягивается. Дискомфорт и болевые ощущения возникают не от фактического разрыва, а от напряжения и зажатости девушки.

Да, кровь зачастую возникает при грубом сексе, когда идет повреждение стенок вагины. Но вообще не бойтесь! Кровь — нормальное явление. Поэтому не стоит волноваться, если заметили несколько больших капель. Главное, чтобы она прекратилась через пару минут.


Фото: pixabay.com

Крови может не быть вовсе в случаях, когда девственная плева хорошо растяжима от природы — это научно доказано. Поэтому кровь как доказательство невинности — один из стереотипов. И в 2019 г. пора бы в них не верить.

Во время первого раза можно допустить ошибки? Какие?

Одна из ошибок: во время первого секса нужно испытать оргазм. Сразу это ощущение получить не так-то просто и совсем не обязательно.

Немецкий сексолог и психотерапевт Зигфрид Шнабль проводил исследование среди семейных пар. Вот что вышло: в первые годы совместной жизни лишь 20% женщин испытывали оргазм. Спустя 5−10 лет совместной жизни процент получающих оргазм достиг 80%. Чем чаще секс, тем большая вероятность получения оргазма. Таким образом, оргазму можно научиться.

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Проблема в том, что молодые люди стараются испытать оргазм именно как в кино. Но если оргазма нет, то это абсолютно нормально. Не нужно стесняться и тем более не нужно имитировать, особенно в первый раз. Помним: кинематограф предлагает гипертрофированную картинку происходящего.

Есть ли тогда какая-то оптимальная продолжительность «первого раза»?

Условия приемлемые для женщины — до получения удовольствия. То есть 15 минут предварительных ласк и 10 минут секса для первого раза считается нормальным. После 30−40 минут, акт можно назвать затяжным.


Фото: unsplash.com

Вообще, говоря о сексе, лучше ориентироваться на свои чувства: маловато — можете поинтересоваться у партнера, способен ли он еще продержаться, а если этого много, то тоже не следует молчать. Работает в любом возрасте :) Оргазм может наступить через пару минут, тогда возбуждение идет на спад. После этого лучше прекратить, отдохнуть и, если есть желание, продолжить.

Не стоит «покупаться» на разговоры о том, что нужно испытывать оргазм 3 часа подряд. Это неестественно. Запомните: как бы ни было «вкусно», у человека есть степень насыщения, примерно такая же, как во время приема пищи.

Что использовать как средство защиты?

Идеальным решением является презерватив.


Фото: pxhere.com

Также для первого раза рекомендуется все-таки купить гель-смазку (на всякий случай).

Немаловажной частью является доверие к партнеру и обсудить, нет ли у него инфекций. Во время секса об этом мало кто думает, но после первого полового акта лучше сходить к гинекологу на проверку.

Правда, что после секса начинается «зависимость»? А после первого раза она может начаться?

Конечно же нет! Если возникает постоянное желание заниматься сексом — это уже некоторое отклонение, которая не считается нормой.

Относительно средней частоты: в юном возрасте (до 20 лет) можно хоть каждый день, а в более зрелом — все-таки стоит ориентироваться по свободному времени и здоровью.

Хочу знать еще больше. Что я могу почитать или посмотреть дополнительно?

Не стоит злоупотреблять художественными и порнографическими фильмами.


Фото: pixabay.com

Для получения квалифицированной информации о том, что делать, а что не следует, лучше всего обратиться к медицинским буклетам, которые может предложить гинеколог или сексолог.

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А у вас уже был «первый раз»?

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Попросили сексолога медицинского центра «Нордин» Николая Хвощинского ответить на самые наивные и частые вопросы о «первом разе».
 
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