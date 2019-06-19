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«Стремились, чтобы все декоративные элементы были из латуни». Минчанка - о ремонте кухни
Источник материала: Tut.by
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Рассказывает Анжелика из Минска:
— Квартиру мы приобрели в 2013 году на стадии котлована. В эксплуатацию дом сдали в июне 2015-го. Ребенку вот-вот должно было исполниться три года, и мы спешили сделать ремонт, чтобы в детский сад малыш пошел уже в новом районе.
Сделали все за рекордные три месяца. Первым делом готовили кухню и ванную комнату.
Наша кухня совмещена с гостиной. Застройщик заложил метраж 11,8 м². Но мы его увеличили на 3,2 «квадрата», убрав одну из перегородок.
Дизайн придумывали сами: к услугам специалистов не обращались. Ставку сделали на классический стиль и светлые оттенки. В предыдущей квартире кухня была оформлена в цвете венге, и мы поняли, что это крайне непрактично.
На пол решили положить испанский глазированный керамогранит компании Undefasa (коллекция Palace). Керамическая плитка на фартук и стену — от этих же производителей.
Фасады для кухни — от торговой марки «Италион». Остановили свой выбор на светлой коллекции, с рамкой из массива ясеня и филенкой из шпонированного МДФ.
Корпус кухни выполнен из ДСП (компания Egger). Вся фурнитура (петли и доводчики) — от Blum.
Столешница толщиной 3 см сделана из кварцевого агломерата (производитель — чешская компания Technistone). За конечный результат мы очень благодарны маленькой семейной компании «Артстоун Китчен» из агрогородка Сеница: кромку столешницы изготовили мастерски.
Мойка у нас каменная, от компании Blanco. Смеситель — производства Franko.
Мы стремились, чтобы все декоративные элементы в итоге были из латуни или меди. Все сложилось: ручки на фасадах кухни, смеситель, дозатор для моющего средства и даже рамки для розеток и выключателей сделаны из латуни.
Что касается обоев, в ход пошли итальянские, на флизелиновой основе. Декоративная плитка-кирпич — из гипса. Она отечественная, от компании «4 камня».
Межкомнатную дверь подбирали в цвет к фасадам. Стол и стулья нашли в «Пинскдреве». А вот люстры приобретали в Польше.
Особого внимания у нас на кухне заслуживают три элемента: вытяжка-телескоп компании Teka, интегрированная в корпус. Она включается и выключается, когда вы ее тянете на себя или, наоборот, отталкиваете.
Также мы гордимся двухметровой стойкой-карго в левом краю кухни: там разместился мини-бар и хранятся сыпучие продукты.
Кроме того, на балконную дверь и на окна методом фрезеровки мы установили приточные клапаны. Теперь в квартире всегда свежий воздух, а окна не потеют.
Без недостатков тоже не обошлось: все-таки ремонт делался оперативно. Одним из них считаем то, что мы не продумали расположение вентиляции. Часть труб виднеется над верхней частью кухни. Правильнее было бы все спрятать в ниши из гипсокартона.
Смета:
— Песчаные оттенки, роскошный стиль — и вот мы уже мысленно отдыхаем в Греции. Не хватает только чашки чая или бокала вина. Несмотря на то, что Греция далеко от нас, ее классический стиль всегда украшает теплыми красками интерьеры наших домов и кухонь.
Каждая деталь здесь на своем месте и дополняет общую концепцию, наполняя интерьер особым настроением. Стоит также отметить и рациональную планировку: кухня удобная и многофункциональная. Молочные оттенки в мебели (вообще такое сочетание очень универсально) не действуют раздражающе на человека, если долго находится на кухне, дают возможность быть кухне уютной и «домашней». А дерево всегда добавляет теплоты, что в этом интерьере очень даже кстати.
Много свободного места, удобные и простые стулья с трапециевидными ножками. Белый стол, за которым без проблем помещается вся семья и даже гости. Сегодняшняя кухня точно подойдет для всех ценителей внешней эстетики и шика. Это уютный вариант для всей семьи и роскошного гостеприимства.
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Классический стиль, декоративные элементы из латуни, объемные люстры - посмотрите, какую кухню сделали читатели за три месяца.*Партнерский материал
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