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«Стремились, чтобы все декоративные элементы были из латуни». Минчанка - о ремонте кухни

20.06.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» продолжаем публиковать читательские истории, присланные для участия в третьем сезоне проекта «Моя кухня». Сегодня показываем ремонт кухни в классическом стиле, который владельцы делали в спешке.

Рассказывает Анжелика из Минска:

— Квартиру мы приобрели в 2013 году на стадии котлована. В эксплуатацию дом сдали в июне 2015-го. Ребенку вот-вот должно было исполниться три года, и мы спешили сделать ремонт, чтобы в детский сад малыш пошел уже в новом районе.

Сделали все за рекордные три месяца. Первым делом готовили кухню и ванную комнату.

Наша кухня совмещена с гостиной. Застройщик заложил метраж 11,8 м². Но мы его увеличили на 3,2 «квадрата», убрав одну из перегородок.


До перепланировки и после

Дизайн придумывали сами: к услугам специалистов не обращались. Ставку сделали на классический стиль и светлые оттенки. В предыдущей квартире кухня была оформлена в цвете венге, и мы поняли, что это крайне непрактично.


На пол решили положить испанский глазированный керамогранит компании Undefasa (коллекция Palace). Керамическая плитка на фартук и стену — от этих же производителей.

Фасады для кухни — от торговой марки «Италион». Остановили свой выбор на светлой коллекции, с рамкой из массива ясеня и филенкой из шпонированного МДФ.

Корпус кухни выполнен из ДСП (компания Egger). Вся фурнитура (петли и доводчики) — от Blum.


Столешница толщиной 3 см сделана из кварцевого агломерата (производитель — чешская компания Technistone). За конечный результат мы очень благодарны маленькой семейной компании «Артстоун Китчен» из агрогородка Сеница: кромку столешницы изготовили мастерски.

Мойка у нас каменная, от компании Blanco. Смеситель — производства Franko.


Мы стремились, чтобы все декоративные элементы в итоге были из латуни или меди. Все сложилось: ручки на фасадах кухни, смеситель, дозатор для моющего средства и даже рамки для розеток и выключателей сделаны из латуни.

Что касается обоев, в ход пошли итальянские, на флизелиновой основе. Декоративная плитка-кирпич — из гипса. Она отечественная, от компании «4 камня».

Межкомнатную дверь подбирали в цвет к фасадам. Стол и стулья нашли в «Пинскдреве». А вот люстры приобретали в Польше.


Особого внимания у нас на кухне заслуживают три элемента: вытяжка-телескоп компании Teka, интегрированная в корпус. Она включается и выключается, когда вы ее тянете на себя или, наоборот, отталкиваете.

Также мы гордимся двухметровой стойкой-карго в левом краю кухни: там разместился мини-бар и хранятся сыпучие продукты.


Кроме того, на балконную дверь и на окна методом фрезеровки мы установили приточные клапаны. Теперь в квартире всегда свежий воздух, а окна не потеют.


Без недостатков тоже не обошлось: все-таки ремонт делался оперативно. Одним из них считаем то, что мы не продумали расположение вентиляции. Часть труб виднеется над верхней частью кухни. Правильнее было бы все спрятать в ниши из гипсокартона.

Смета:

Фасады 9 000 рублей
Корпус кухни и монтаж 4 000 рублей
Столешница с монтажом 2 500 рублей
Фурнитура, петли, карго 600 рублей
Ручки и скобы 400 рублей
Межкомнатная дверь 650 рублей
Стол и стулья 1 600 рублей
Каменная мойка 650 рублей
Смеситель 350 рублей
Дозатор для моющего средства 80 рублей
Бытовая техника 3 000 рублей
Розетки и выключатели 400 рублей
Люстры 600 рублей
Обои 200 рублей
Плинтусы и карнизы 200 рублей
Клапаны на окна 300 рублей
Отделочные материалы и ремонт 3 000 рублей
Итого 27 530 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Песчаные оттенки, роскошный стиль — и вот мы уже мысленно отдыхаем в Греции. Не хватает только чашки чая или бокала вина. Несмотря на то, что Греция далеко от нас, ее классический стиль всегда украшает теплыми красками интерьеры наших домов и кухонь.

Каждая деталь здесь на своем месте и дополняет общую концепцию, наполняя интерьер особым настроением. Стоит также отметить и рациональную планировку: кухня удобная и многофункциональная. Молочные оттенки в мебели (вообще такое сочетание очень универсально) не действуют раздражающе на человека, если долго находится на кухне, дают возможность быть кухне уютной и «домашней». А дерево всегда добавляет теплоты, что в этом интерьере очень даже кстати.

Много свободного места, удобные и простые стулья с трапециевидными ножками. Белый стол, за которым без проблем помещается вся семья и даже гости. Сегодняшняя кухня точно подойдет для всех ценителей внешней эстетики и шика. Это уютный вариант для всей семьи и роскошного гостеприимства.

Партнер проекта:


Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни», входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

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Теги: Минск
 
 
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