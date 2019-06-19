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Под Гродно мужчина ушел в лес и пропал

20.06.2019 08:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Под Гродно мужчина ушел в лес и пропал
УВД Гродненского облисполкома

Около 13.00 часов 18.06.2019 мужчина направился в сторону лесного массива вблизи д. Горница Гродненского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. 

Приметы: на вид 70 лет, плотного телосложения, рост 170 см -175 см, волос короткий темный, носит усы. 

Особые приметы: деформация черепа (три углубления на голове в затылочной, теменной и левой части). 

Был одет: майка «тельняшка» в полоску синего цвета, трико темно-синего цвета, резиновые тапочки черного цвета. 

Является инвалидом II группы (имеются проблемы с памятью). 

Правоохранители просят: если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в Гродненский РОВД по тел. 797700, 797742, +375298666643 (мтс) или по тел. «102». 

Под Гродно мужчина ушел в лес и пропал
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Теги: Минск
 
 
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