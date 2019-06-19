Под Гродно мужчина ушел в лес и пропал

Около 13.00 часов 18.06.2019 мужчина направился в сторону лесного массива вблизи д. Горница Гродненского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 70 лет, плотного телосложения, рост 170 см -175 см, волос короткий темный, носит усы.
Особые приметы: деформация черепа (три углубления на голове в затылочной, теменной и левой части).
Был одет: майка «тельняшка» в полоску синего цвета, трико темно-синего цвета, резиновые тапочки черного цвета.
Является инвалидом II группы (имеются проблемы с памятью).
Правоохранители просят: если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в Гродненский РОВД по тел. 797700, 797742, +375298666643 (мтс) или по тел. «102».