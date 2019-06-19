Под Гродно мужчина ушел в лес и пропал

Источник материала: Аргументы и факты

Около 13.00 часов 18.06.2019 мужчина направился в сторону лесного массива вблизи д. Горница Гродненского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.



Приметы: на вид 70 лет, плотного телосложения, рост 170 см -175 см, волос короткий темный, носит усы.



Особые приметы: деформация черепа (три углубления на голове в затылочной, теменной и левой части).



Был одет: майка «тельняшка» в полоску синего цвета, трико темно-синего цвета, резиновые тапочки черного цвета.