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Землю возле Национального аэропорта хотят отдать Минску: Что это изменит
Источник материала: Партизан
Депутаты Мингорсовета на 10-й сессии предположили включить землю возле Национального аэропорта в состав Минска. Проект представят на рассмотрение президенту, сообщает
В состав Октябрьского района предполагается включить участок площадью 321,56 гектара, находящийся на территории Смолевичского района Минской области. Это делается для дальнейшего развития инфраструктуры Национального аэропорта Минск и благоустройства прилегающих территорий.
Ранее, в интервью
— Все эти затраты неизбежно ложатся на цену услуг аэропорта для всех авиакомпаний, которые летают в Минск. Потом это скажется и на стоимости авиабилета... Я пошел к президенту и сказал: нам надо забрать эти земли. Чтобы мы их развивали, думали как о городской территории — с благоустройством, наружным освещением, стоянками для автомобилей, которые постоянно подвергаются критике, водозаборами, ливневками… Президент это одобрил и поручил подготовить вместе с Минской областью нормативный документ по передаче этих территорий Минску, — говорил Анатолий Сивак.
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Депутаты Мингорсовета на 10-й сессии предположили включить землю возле Национального аэропорта в состав Минска. Проект представят на рассмотрение президенту,...
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