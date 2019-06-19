Землю возле Национального аэропорта хотят отдать Минску: Что это изменит

В состав Октябрьского района предполагается включить участок площадью 321,56 гектара, находящийся на территории Смолевичского района Минской области. Это делается для дальнейшего развития инфраструктуры Национального аэропорта Минск и благоустройства прилегающих территорий.





TUT.BY мэр города Анатолий Сивак затрагивал эту тему, в частности то, что аэропорту сейчас приходится самому обслуживать все инженерные сети и заниматься благоустройством. Ранее, в интервьюмэр города Анатолий Сивак затрагивал эту тему, в частности то, что аэропорту сейчас приходится самому обслуживать все инженерные сети и заниматься благоустройством.





— Все эти затраты неизбежно ложатся на цену услуг аэропорта для всех авиакомпаний, которые летают в Минск. Потом это скажется и на стоимости авиабилета... Я пошел к президенту и сказал: нам надо забрать эти земли. Чтобы мы их развивали, думали как о городской территории — с благоустройством, наружным освещением, стоянками для автомобилей, которые постоянно подвергаются критике, водозаборами, ливневками… Президент это одобрил и поручил подготовить вместе с Минской областью нормативный документ по передаче этих территорий Минску, — говорил Анатолий Сивак.