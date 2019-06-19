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Землю возле Национального аэропорта хотят отдать Минску: Что это изменит

20.06.2019 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутаты Мингорсовета на 10-й сессии предположили включить землю возле Национального аэропорта в состав Минска. Проект представят на рассмотрение президенту, сообщает «Минск-Новости».

В состав Октябрьского района предполагается включить участок площадью 321,56 гектара, находящийся на территории Смолевичского района Минской области. Это делается для дальнейшего развития инфраструктуры Национального аэропорта Минск и благоустройства прилегающих территорий. 

Ранее, в интервью TUT.BY мэр города Анатолий Сивак затрагивал эту тему, в частности то, что аэропорту сейчас приходится самому обслуживать все инженерные сети и заниматься благоустройством.

— Все эти затраты неизбежно ложатся на цену услуг аэропорта для всех авиакомпаний, которые летают в Минск. Потом это скажется и на стоимости авиабилета... Я пошел к президенту и сказал: нам надо забрать эти земли. Чтобы мы их развивали, думали как о городской территории — с благоустройством, наружным освещением, стоянками для автомобилей, которые постоянно подвергаются критике, водозаборами, ливневками… Президент это одобрил и поручил подготовить вместе с Минской областью нормативный документ по передаче этих территорий Минску, — говорил Анатолий Сивак.

 
Теги: Минск
 
 
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Депутаты Мингорсовета на 10-й сессии предположили включить землю возле Национального аэропорта в состав Минска. Проект представят на рассмотрение президенту,...
 
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