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ООН зафиксировала рекордное количество беженцев по всему миру
Источник материала: Партизан
Почти 71 миллиона человек по всему миру в настоящее время насильственно перемещены в результате войн, преследования и конфликтов. Об этом
Это самый высокий показатель с момента создания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев почти 70 лет назад.
Агентство называет цифру в 70,8 миллиона человек консервативной оценкой, поскольку она не учитывает кризис в Венесуэле. По оценкам агентства, около 4 миллионов венесуэльцев покинули свою страну, но большинство из них официально не обратились с просьбой о предоставлении убежища, из-за этого их нельзя учитывать как беженцев.
В прошлом году, говорится в отчете, войны и конфликты вынудили почти 26 миллионов человек, половина из которых – дети, оставить свои страны. Более 41 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами, которые покинули свои дома, но остались в своих странах.
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Почти 71 миллиона человек по всему миру в настоящее время насильственно перемещены в результате войн, преследования и конфликтов. Об этом сообщает golos-ameriki.ru со...
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