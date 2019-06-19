ООН зафиксировала рекордное количество беженцев по всему миру









Это самый высокий показатель с момента создания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев почти 70 лет назад.





Агентство называет цифру в 70,8 миллиона человек консервативной оценкой, поскольку она не учитывает кризис в Венесуэле. По оценкам агентства, около 4 миллионов венесуэльцев покинули свою страну, но большинство из них официально не обратились с просьбой о предоставлении убежища, из-за этого их нельзя учитывать как беженцев.





В прошлом году, говорится в отчете, войны и конфликты вынудили почти 26 миллионов человек, половина из которых – дети, оставить свои страны. Более 41 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами, которые покинули свои дома, но остались в своих странах.



