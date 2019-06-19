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ООН зафиксировала рекордное количество беженцев по всему миру

20.06.2019 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почти 71 миллиона человек по всему миру в настоящее время насильственно перемещены в результате войн, преследования и конфликтов. Об этом сообщает golos-ameriki.ru со ссылкой на Агентство ООН по делам беженцев.



Это самый высокий показатель с момента создания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев почти 70 лет назад.

Агентство называет цифру в 70,8 миллиона человек консервативной оценкой, поскольку она не учитывает кризис в Венесуэле. По оценкам агентства, около 4 миллионов венесуэльцев покинули свою страну, но большинство из них официально не обратились с просьбой о предоставлении убежища, из-за этого их нельзя учитывать как беженцев.

В прошлом году, говорится в отчете, войны и конфликты вынудили почти 26 миллионов человек, половина из которых – дети, оставить свои страны. Более 41 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами, которые покинули свои дома, но остались в своих странах.


 
 
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Почти 71 миллиона человек по всему миру в настоящее время насильственно перемещены в результате войн, преследования и конфликтов. Об этом сообщает golos-ameriki.ru со...
 
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