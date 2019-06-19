"Купалинку" выставили на продажу

Инвестор обязан в течение трех лет внести в уставный фонд «Купалинки» не менее 10 млн рублей на пополнение оборотных средств и модернизацию производства. При этом нужно обеспечить экспорт продукции за 2021 год в объеме не менее 3 млн долларов.





Кроме того, следует создать не менее 40 новых рабочих мест, обеспечить среднюю зарплату не ниже ее уровня у работников легпрома, сохранить торговую марку «КУПАЛИНКА» и виды производственной деятельности. Рост объемов производства в денежном выражении за три года должен быть не менее 20%.





«Купалинка» базируется в Солигорске и занимается производством бельевого и верхнего трикотажа для взрослых и детей. 6 июня фабрика отметила 50-летний юбилей.





Выручка «Купалинки» за 2018 год выросла с 15,7 млн до 17,6 млн рублей. При этом компания зафиксировала чистый убыток в размере 402 тысяч рублей. Долгосрочные обязательства — 2,3 млн рублей. Среднесписочная численность работающих человек — 732.