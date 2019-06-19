На одном из островов Норвегии решили отменить время









Власти норвежского острова Соммарёй, где полярная ночь длится с 18 мая по 26 июля, в все остальное время года - полярный день, решили избавиться концепции времени, позволив местным жителям делать "то, что они хотят, если они захотят". Об этом сообщает The Independent.





Жители "Летнего острова" (так переводится название с норвежского) в западной части коммуны Тромсё утверждают, что они не ощущают течение времени так, как большинство людей мира.





"У нас постоянно дневной свет, и мы живем в соответствии с этим, - говорит местный житель Кьелл Уве Хвединг, лидер кампании Зона, свободная от времени. - Например, в два часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол, взрослые красят дома или стригут газоны, а подростки идут купаться".





Хвединг передал норвежским депутатам заявление с подписями других островитян, чтобы обсудить правовой статус отмены времени. Жители требуют ввести гибкий график в школах и на работе.





"Наша цель - обеспечить полную гибкость 24/7. Если вы хотите подстричь газон в 4:00 утра, тогда сделайте это", - объясняет активист.





На острове живут чуть более 300 человек, большинство заняты в сфере туризма или рыболовства.







