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Пакт Лукашенко-Путина почти готов? «Кремль дожимает Минск – гордиться нечем»

20.06.2019 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Планы по транзиту верховной власти Беларуси оказались под угрозой срыва: российский фактор сильно вмешивается в беларускую политику.

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21 июня премьер-министры Беларуси Сергей Румас и России Дмитрий Медведев встретятся, чтобы согласовать спорные 10% «союзной интеграции». Чтобы 25 июня Лукашенко и Путин могли снять сливки с «союзного строительства»; вернее, одному достанутся вершки, другому – корешки.

Во всяком случае, как полагает доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов, Путин хотел бы уехать уже с подписанными документами по «союзной интеграции».

Чего можно ожидать от “союзной интеграции” дальше? Михаил Пастухов рассуждает в интервью Беларускай праўдзе.

- Давление России усиливается и возрастает, дело дошло до самого крайнего вопроса – единой валюты. Это последний шаг на пути глубокой интеграции или даже поглощения Беларуси. Скорее всего, речь пойдет не о введении единой валюты, а о переходе на российский рубль. А это означает утрату экономического суверенитета и подчинение Беларуси российской политике.

Вопрос таможенной политики практически предрешен, вопрос въездных-выездных виз согласован, остается только сформировать объединенные вооруженные силы (вопрос, на мой взгляд, тоже предрешен). Вполне возможно расширение российского военного присутствия на территории Беларуси – это ожидаемый следующий шаг в ответ на размещение дополнительного американского контингента в Польше и Прибалтике.

Чувствуется, что Россия усиливает давление. Происходит финансовый шантаж: согласованные вопросы о компенсации налогового маневра, о выделении очередного транша в рамках ЕврАзЭс, о компенсации за грязную нефть – уже обсуждены, вроде решены, но деньги не выплачиваются. А Минск должен платить по долгам России, и немалые деньги. Вопрос подвешен, Кремль намертво увязал его с политикой дальнейшей интеграции: согласуем все вопросы, обозначенные в союзном договоре, – тогда решим и финансовые проблемы. Достали из сундука позабытые бумаги, согласованные и подписанные давным-давно, – и приходится платить по счетам. Кредитор требует уплатить за ранее обещанное и выполнить обязательства. Отказаться от этого формально вроде и нельзя.

Ситуация явно портит настроение беларуским властям, которые вынуждены идти по пути согласования, подписывая кабальные условия интеграции. Планы по транзиту верховной власти Беларуси оказались под вопросом: российский фактор сильно вмешивается в беларускую политику.

- Значит, 25 июня стороны должны поставить в союзной интеграции жирную точку?

- Путин приедет в Минск только при у овии полного согласования; Медведев с Румасом должны довести тайные договоренности до 99%, а самые главные вопросы (мы не знаем – какие) останутся главам государств. Ожидается самый крупный торг в сепаратных переговорах, мне кажется, Путин хотел бы уже подписать итоговые документы по «союзной интеграции».

Но это не значит, что все будет кончено. Весьма вероятно, что Путин и Лукашенко будут вести разговоры о будущем референдуме по интеграции, по утверждению Конституционного акта, могут определяться высшие должности союзного государства (возможно введение должностей президента и вице-президента), вопросы ротации власти. Скорее всего, не позднее осени начнется воплощение союзной интеграции.

- Каким образом могут быть оформлены договоренности на высшем уровне?

- Планировалось, что появится общий концептуальный документ об объединении типа акта Молотова-Риббентропа: договоренности в разных сферах формально будут скреплены в рамках союзного договора, но отдельные моменты главы государств проговорят устно. В развитие планируется принять дорожную карту интеграции, в которой четко, по месяцам, будет прописано, когда и что надо сделать. Очевидно, что будет решаться вопрос о поэтапном переходе на единую валюту, возможно, сроки попытаются отложить, но не дальше, чем до конца года. Но, похоже, это будут скрывать до последнего момента.

- Почему беларуские власти молчат обо всем, что происходит вокруг «союзных переговоров»?

- Думаю, что беларуская сторона занимает оборонительную позицию и медленно-медленно уступает российскому давлению. Когда отступают, хвастаться нечем: предъявлены счета, по которым приходится платить. Все прописано в союзном договоре 1999 года. В союзном договоре 63 статьи, во многих из них делались общие отсылки, которые сейчас наполняются конкретным содержанием и определяются конкретные сроки.

- И Минск с этих договоренностей соскочить не может?

- Похоже, не может. Кремль очень жестко поставил вопрос: все финансовые вопросы – только после согласования союзных договоренностей.




 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Планы по транзиту верховной власти Беларуси оказались под угрозой срыва: российский фактор сильно вмешивается в беларускую политику.
 
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