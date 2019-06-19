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Определился флагоносец Беларуси на церемонии открытия Европейских игр
Источник материала: Партизан
Вчера, 19 июня, в штабе белорусской команды в Деревне атлетов решили, что капитаном белорусской команды и флагоносцем делегации на открытии II Европейских игр выбран прославленный игрок в настольный теннис Владимир Самсонов.
Фото НОК
Клятву от имени всех спортсменов во время церемонии открытия будет зачитывать победительница I Европейских игр в борьбе женской Василиса Марзалюк,
Фото НОК
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Вчера, 19 июня, в штабе белорусской команды в Деревне атлетов решили, что капитаном белорусской команды и флагоносцем делегации на открытии II Европейских игр выбран...
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