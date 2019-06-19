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На тысячу жителей Минска приходится 320–330 машин

20.06.2019 07:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об в эфире радио РОКС рассказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Фото АиФ

Руководитель столичной ГАИ ответил на вопросы слушателей. Один из них затронул тему опасности стихийных парковок и привлечения нарушителей к ответственности.

В. Гаркун отметил, что развитие дорожной инфраструктуры не всегда поспевает за увеличением количества транспорта. За последние 10 лет в Минске зарегистрированного транспорта стало больше на 350 тыс. единиц. Сегодня на 1 тыс. жителей города приходится 320–330 машин, что сопоставимо с крупными европейскими городами. Пока в Минске на 10 авто имеется три парковочных места, а остальные семь транспортных средств находятся в движении или их водители пытаются парковаться с нарушением.

— Нарушение правил парковки, безусловно, влияет на безопасность дорожного движения. Стоящее транспортное средство ограничивает возможность водителя движущейся машины своевременно увидеть приближающегося к переходу или идущего по нему пешехода, особенно если речь о ребенке, взрослом невысокого роста. Возрастает вероятность наезда, — обратил внимание В. Гаркун.


По его словам, в первую очередь сотрудники реагируют на нарушения правил стоянки в районе перекрестков, пешеходных переходов и там, где брошенные машины могут создать помехи общественному транспорту. Например, у остановочных пунктов, где автобусы и троллейбусы из-за нерадивых автомобилистов вынуждены останавливаться на второй полосе или вне специальных карманов, а пассажиры — выходить на проезжую часть.

Ежедневно в каждом районе столицы на улицах работают приборы автоматической фиксации нарушений правил остановки и стоянки. Таких устройств у минских госавтоинспекторов 10. Для отправки «писем счастья» есть необходимые технические возможности и законодательство.

Отвечая на серию вопросов, касающихся велодвижения в Минске, В. Гаркун озвучил позицию Госавтоинспекции:

— Мы всячески поддерживаем развитие велосипедного движения. Использование такого транспорта положительно сказывается на экологии, здоровье человека и пропускной способности улично-дорожной сети. Проложено практически 300 км велодорожек, в основном путем разделения широких городских тротуаров. Дальнейшее развитие инфраструктуры также видим в обустройстве отдельно выделенных велодорожек, которые позволят рационально и грамотно разделить жизненное пространство между автомобилем, велосипедом и пешеходом.

Представитель ГАИ добавил, что год от года растет число тех, кто использует двухколесники для передвижения по столице. Важно, чтобы участники дорожного движения понимали, что все они имеют право на городское пространство. И совместно с городскими властями продолжается работа, направленная на то, чтобы перемещение по улицам было удобным и, главное, безопасным.


 
Теги: Минск
 
 
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Об в эфире радио РОКС рассказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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