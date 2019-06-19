«Милиция сразу проверяет документы». В Минске заметили панорамомобиль - и вот что он снимал

Источник материала: Tut.by

«Люди задают вопросы, а милиция проверяет документы», — такую реакцию вызвал появившийся на улицах столицы несколько недель назад необычный автомобиль с российскими номерами. На его крыше установлена тренога с огромной фотокамерой. Редкая машина — панорамомобиль, который колесил по Минску и пригороду и делал снимки 3600 улиц столицы и ее окрестностей. К началу II Европейских игр этими фотографиями обновят Яндекс.Карты.





Панорамомобиль — штука редкая: на всю Россию их всего три, а специалистов, которые на них работают, только четверо. В начале мая в Минск на двух таких авто приехали два водителя-оператора из Москвы. Компания «Яндекс» поручила: до начала II Европейских игр подрядчикам нужно объехать весь Минск, а также некоторые точки за МКАД, и сделать их качественные панорамные фото, которые потом будут нанесены на Яндекс.Карты.

— Карту Минска мы обновляем постоянно. Съемки проводили в 2011, 2014 и 2016 годах. Стараемся, чтобы новые фото появлялись каждые два года, — рассказал представитель компании «Яндекс» Сергей. — В этот раз обновление решили сделать позже, запланировали привязать их к Европейским играм. Ведь перед их проведением строилось много новых объектов, производилась реконструкция. Надо, чтобы фото были актуальными, чтобы жителям и гостям города проще было ориентироваться.





До начала работ нужно было получить разрешение у госструктур, с которыми согласовывается детальный план объектов съемки, после чего можно приступать к работе.

— С утра устанавливаю фотокамеру на крышу, запускаю ее и еду в ту часть города, которую надо снимать, и катаюсь там кругами. Каждый перекресток проезжаю по несколько раз с разных сторон — надо чтобы все панорамы получились, — делится подробностями о работе Владислав Макаров.

Для того, чтобы фото получились качественными, работать панорамомобиль может только при хорошей погоде без осадков: камера открытая и капли попадают на стекло объектива, от чего кадр получается бракованный. Поэтому, если на улице идет дождь, у водителя-оператора вынужденный выходной. Но и при хорошей погоде нужно каждые 30−60 минут залезать на крышу и протирать объективы микрофиброй: бывает, вода, грязь или крупная муха попадет на камеру.





— Снимаем практически все, даже во дворы заезжаем. Но есть объекты, куда на машине не проедешь. В таких случаях мы берем штатив и фотоаппарат и идем снимать вручную. Часто такие места — это вход на какие-то объекты. Например, вручную снимал вход в холл бассейна на улице Сурганова, стадион «Динамо».

За МКАД отсняли аэропорт, дорожные развязки, новые жилые поселки, гребной канал в Заславле и другие.





Для того чтобы картинка получилась «круглая», в съемочной «голове» установлены широкоугольные объективы, которые перекрывают углы друг друга, еще один объектив снимает вверх, в него попадают деревья, многоэтажные здания. Владислав замечает: когда заканчивает работу, то камеру снимает со штатива и забирает домой — «ведь она стоит в несколько раз дороже, чем сам автомобиль».

— Едем мы по улицам в обычном городском ритме — скорость до 65 км. Камера снимает в автоматическом режиме через определенное расстояние — 15, 30, 50 или 100 метров: это зависит от того, где едешь. Если, например, по лесу двигаешься, зачем каждые 30 метров снимать? 100−150 метров будет достаточно. Бывает, что я замечаю какой-то интересный объект, тогда могу нажать на кнопочку — снимется дополнительный кадр.





Информация с камеры попадает на планшет, установленный посередине приборной панели в автомобиле. На нем — визуализированная картинка улиц, все они окрашены разным цветом: например, синяя — снимать эту улицу надо через каждые 30 метров, малиновая — через каждые 50 метров, черная — улица отснята. Есть на карте и «кирпичи» — это места, которые отснять не удалось, например, закрытый коттеджный поселок.

Фото объектов выполняются в «сыром» формате RAW, отснятый материал несколько раз перезаписывается на внешний носитель. В конце дня Влад просматривает фото — определяет, получились они или нет, потом везет их в офис или пересылает по почте. Объемы информации просто огромны — за 2 недели съемок заполняется диск в два терабайта.





— К этой работе надо привыкнуть. У меня за два года все получается уже на автомате. А поначалу эта многозадачность казалось трудной. Здесь важно понимать основные параметры фото, уметь следить за светом, — объясняет Влад.

Парень уже привык, что во время съемки на необычный автомобиль обращают внимание не только люди, но и животные.

— Серьезно! Кошки и собаки смотрят удивленно — это просто читается на их мордочках. Пожилые люди иногда подходят и говорят: «Да-да, снимите наш дом, ЖЭС давно уже ничего не ремонтирует, пусть увидят, им станет стыдно и хоть что-то сделают», — смеется специалист. — А вообще много людей понимают, чем я занимаюсь. Чем доступнее в населенном пункте интернет, тем адекватнее вопросы я слышу. А в сельской местности такое приходится слышать…





Нередко к водителю панорамомобиля подходит милиция, но после предъявления разрешения на съемку вопросов у них не остается.

— Недавно был с моим коллегой смешной случай. Он резиденцию белорусского президента снимал. Все уже отснял и поехал, и буквально сразу его автобус с ОМОН принял. Но отпустили сразу, как только документы увидели.