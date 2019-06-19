«Сын говорит, что мама замужем за работой». Минчанка трудится сварщицей, и ей это нравится

Источник материала: Tut.by

В современном мире женщины освоили практически все сферы деятельности наравне с мужчинами. Но как справляться со стереотипами, если приходится работать сварщицей? Успевают ли такие леди справляться с домашними делами?

Хватает ли им сил и времени на готовку еды? Вместе с Maggi в проекте «Неженская профессия» мы на реальных примерах доказываем, что нет ничего невозможного.

Татьяна Ревенько работает в ОАО «Белэнергоремналадка» электросварщицей шестого разряда. Она отвечает за устойчивость и долговечность металлоконструкций, владеет механизированной, ручной дуговой и аргонно-дуговой сваркой. Уже полтора года женщина на пенсии, но продолжает работать на предприятии.





«Я работаю — и другие смогут»

Татьяне 52 года. Из них 33 женщина работает сварщицей. И признается, что это ей нравится.

— Если бы не нравилась, давно бы бросила, — по-простому отвечает она.

Татьяна родом из деревни Спорово в Брестской области. После восьми классов героиня собралась поступать в соседний Белоозерск на сварщика. Но мама была категорически против.

— Говорила, мол, собралась уезжать — выбери «женскую» профессию, — вспоминает Татьяна. — И она, и сестра всю жизнь то шьют, то вяжут. А я начинаю — и понимаю: не мое это! Лучше пойду забор починю. Всегда тянулась к физическому труду.





В итоге героиня настояла на своем и попала в Белоозерское техническое училище. Вместе с Татьяной в группе было еще четыре девушки: все они приехали учиться на сварщиц. А руководство училища вдруг решило, что эта профессия не подходит для женщин — и переквалифицировало студенток в маляров.

— Я ругалась, хотела даже документы забрать и пойти обратно в школу, — вспоминает Татьяна. — Но решила побороться за профессию. Обивала пороги обкомов, райкомов. И добилась своего: нас перевели обратно на сварку.

В отличие от руководителей училища, свою профессию Татьяна «неженской» не считает. Она говорит, что работа тяжелая, но посильная:

— Я знала женщин, которые бросили это дело. Говорили, что слишком тяжело. Но я же работаю, а значит, и другие смогут!





«Никто за меня работу делать не будет»

Супруг Татьяны Сергей учился с ней в одной группе. После училища они вместе попали по распределению в Минск на одно и то же предприятие «Белэнергоремналадка», да так и работают там до сих пор. Женщина признается: рабочие конфликты между супругами бывают. Но спустя столько лет брака они точно знают, как их разрешить:

— Бывает, все идет нормально, а потом как сцепимся! Приходится разойтись по разным участкам. Так и миримся — занимаемся каждый своим делом.

С остальными коллегами Татьяна тоже сошлась легко.

— Разговаривают ли на равных? Еще как, — смеется она. — Некоторые ребята, которые пришли к нам недавно, удивляются. Спрашивают, зачем я выбрала эту профессию. А у тех, кто работает по 30 лет, как и я, таких вопросов не возникает.





Татьяна отмечает: никаких поблажек ей не делают. Да и вообще, по мнению героини, в цеху она не женщина, а сварщик:

— Я сама исправляю свою ошибку, ведь никто за меня мою работу делать не будет. Бывает, ребята спрашивают: надо ли помочь, например, принести баллон? Но отказываюсь, справляюсь сама. Только изредка могу принять помощь мужа.

Сын героини говорит, что его мама «замужем за работой».

— Но, как и все окружающие, ничего против этого не имеет, — говорит Татьяна. — А вот моя мама недавно сказала: «Ты же говорила, что на пенсии уже работать не будешь». На что я ответила: «А чем же мне тогда заниматься?»

«После тяжелой недели хочется побыть дома»

Рабочий день Татьяны начинается в восемь утра. Для того, чтобы попасть в цех вовремя, супруги выходят из дома в 6.30, спускаются в метро и едут с одного конца города на другой. От метро их забирает рабочий автобус. Только на дорогу «туда-обратно» в день уходит три часа.

После работы Татьяна принимает душ, переодевается и мчится домой — готовить ужин. Сегодня, например, это филе индейки с прованскими травами.





— Готовлю в семье всегда я. Захватила власть, — смеется женщина. — Сын с мужем едят все, что сделаю. На столе часто бывают драники, колдуны, отбивные. Сама я люблю мясные блюда, а мужу нравятся блины. Сын предпочитает овсяную кашу, и, хотя я ее не жалую и обычно готовлю сразу на всех.

Другими домашними делами — уборкой, мытьем посуды — тоже в основном занимается Татьяна:

— Муж с сыном, конечно, помогают. Но мне все равно после них нужно все проверить — такой вот характер. И хорошо еще, если просто проверю: могу еще на недостатки указать.





О сыне Татьяна рассказывает с особой гордостью. Владимиру 21 год, он студент. Раньше увлекался программированием: участвовал в республиканских соревнованиях, занимал призовые места. Однако, когда пришла пора определяться, парень выбрал другую сферу. Сейчас он учится в БГЭУ на специальности, связанной с недвижимостью, и параллельно работает риелтором.

— Сегодня позвонил и сказал, что закрыл уже седьмую сделку, — с гордостью рассказывает Татьяна.





По выходным семья предпочитает спокойный отдых.

— Спим часов до 11−12, пьем кофе, чай — и обратно на диван, — делится хозяйка. — Можем выйти в ближайший магазин или просто прогуляться. Иногда с сыном ездим на шашлыки, но после тяжелой рабочей недели все-таки хочется побыть дома.

В комнату заходит еще один член семейства — кошка Маня. Она ласково трется о ногу хозяйки.

— Вы знаете, я кошек не очень люблю, — признается Татьяна. — Но, когда сын принес Маню, мы решили оставить малышку. Она уже пожилая — ей лет 16. Не представляю, как жить без нее.





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