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Ученые выявили взаимосвязь заботы самцов о потомстве с размером их мозга

20.06.2019 09:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые Цюрихского университета установили наличие связи между размером мозга животных и заботой самцов о самках и детенышах. Самки видов с более крупным мозгом относительно размера тела, а соответственно, и с более высоким уровнем интеллекта могут рассчитывать на помощь «отцов» в воспитании потомства, сообщили швейцарские ученые на сайте университета. Об этом пишет ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Rosario Lizana / flickr.com

«Чем больше мозг по отношению к размеру тела, тем выше интеллект животного. Это означает, что виды млекопитающих с крупным мозгом умнее тех, у кого мозг мал. Однако наличие крупного мозга имеет свою цену: у детенышей две трети получаемой извне энергии уходит на его питание», — отмечается в исследовании.

Это означает, пояснили эксперты, что у таких «малышей» всегда должно быть в наличии достаточно молока для питания, а потом и другой пищи. Самки этих видов не в состоянии прокормить своих отпрысков в одиночку, поэтому они прибегают к помощи самцов и других сородичей.

Швейцарские ученые в ходе проведенного ими исследования доказали, что виды животных, у которых помощь отца детенышам и их матери очень весома, «могут в энергетическом плане позволить себе иметь более крупный мозг». Они проиллюстрировали это на примере волков и африканских диких собак — оба эти вида имеют крупный мозг.

«Отцы» семейств у этих видов активно начинают помогать детенышам, если по какой-то причине у них сокращается «кормовая база». Исследование показало, что «только стабильное и надежное снабжение энергией, которое обеспечивает, к примеру, помощь со стороны отца, позволяет в процессе эволюции развиться крупному мозгу», указали авторы научной работы.

Они при этом отметили, что в человеческом обществе ситуация иная. Важное значение для матери и ребенка здесь имеет помощь как со стороны отца, так и других родственников, а также неродных людей. «В мире млекопитающих только помощь со стороны отцов надежна. Мы же, люди, к счастью, можем рассчитывать на помощь и других людей», — говорится на сайте.

 
 
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Самки животных с более крупным мозгом относительно размера тела могут рассчитывать на помощь «отцов» в воспитании потомства, установили исследователи из...
 
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