Из-за пожара в общежитии лицея в Минске эвакуировали 250 человек

Источник материала: Аргументы и факты

Пламя занялось в комнате на пятом этаже девятиэтажного здания общежития УО «Минский городской профессиональный лицей №14 деревообрабатывающего производства и транспортного обслуживания» в Минске по ул. Ваупшасова.

Выяснилось, что на пятом этаже девятиэтажного здания в четырехкомнатном блоке загорелись постельные принадлежности и обои в комнате №513 на площади 2 кв. метра.

Работники МЧС вместе с администрацией объекта эвакуировали из здания общежития 250 человек.