Из-за пожара в общежитии лицея в Минске эвакуировали 250 человек

Пламя занялось в комнате на пятом этаже девятиэтажного здания общежития УО «Минский городской профессиональный лицей №14 деревообрабатывающего производства и транспортного обслуживания» в Минске по ул. Ваупшасова.
Выяснилось, что на пятом этаже девятиэтажного здания в четырехкомнатном блоке загорелись постельные принадлежности и обои в комнате №513 на площади 2 кв. метра.
Работники МЧС вместе с администрацией объекта эвакуировали из здания общежития 250 человек.
Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки.