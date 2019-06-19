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Из-за пожара в общежитии лицея в Минске эвакуировали 250 человек

20.06.2019 09:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Из-за пожара в общежитии лицея в Минске эвакуировали 250 человек
МЧС Республики Беларусь

Пламя занялось в комнате на пятом этаже девятиэтажного здания общежития УО «Минский городской профессиональный лицей №14 деревообрабатывающего производства и транспортного обслуживания» в Минске по ул. Ваупшасова.

Выяснилось, что на пятом этаже девятиэтажного здания в четырехкомнатном блоке загорелись постельные принадлежности и обои в комнате №513  на площади 2 кв. метра.

Работники МЧС вместе с администрацией объекта эвакуировали из здания общежития 250 человек.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки. 

Из-за пожара в общежитии лицея в Минске эвакуировали 250 человек
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Теги: Минск, Могилев
 
 
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