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У нас полстраны живет в режиме интервального голодания - диетолог об отказе от еды

20.06.2019 09:24 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Известные люди в последнее время все чаще стали практиковать голодание. Павел Дуров перестал есть в надежде на возникновение новых идей. Дочь пресс-секретаря российского президента – Лиза Пескова рассказала своим подписчикам в Instagram, что пост – это самодисциплина, отказ от услаждений, сосредоточение на своём духовном состоянии и мыслях. В общем, складывается ощущение: завяжи с едой и будет тебе гармония, счастье, прорывы во всех сферах жизни. Interfax.by разбирался, так ли полезно голодать и кому это делать категорически запрещено. Кстати, в конце вас ждет секрет молодости и долголетия.

У нас полстраны живет в режиме интервального голодания - диетолог об отказе от еды
Типы голоданий

Казалось бы, голодание и голодание, что тут можно еще придумать. На самом деле, вариантов того, каким образом и на какой срок вы перестанете употреблять пищу, очень много.

Голодание на воде

Не употребляете никакую пищу, пьете исключительно воду. Сколько будет длиться такое голодание, решаете вы. Все зависит от опыта и состояния вашего организма. Если браться за дело серьезно, то вам будет необходимо дождаться наступления ацидотического криза – это момент, когда тело, наконец, избавилось от шлаков. Признаками является то, что пропадает чувство голода, ваша кожа перестает выделять неприятный запах, исчезает налет на языке. У некоторых такое состояние наступает буквально через 3-5 дней. А кому-то необходимо и 14-20.

Интервальное голодание

Суть такой разновидности голодания в том, что вы делите сутки на два промежутка. В течение одного – едите, в течение другого – голодаете. Интервальное голодание тоже может быть разным:

  • 16/8. Где 16 часов голодаете, а в остальные 8 можете себе позволить еду. (Например, с 17:00 до 9:00 не употребляете пищу, а с 9 до 17 едите).
  • 14/10. Схема та же, 14 часов голодаем, 10 едим, причем можно в это время абсолютно все.
  • 20/4. В течение 20 часов голодания нужно пить воду, кроме того, если совсем тяжело, можно употреблять свежевыжатые овощные соки или немного орехов.
  • 24. Приемы пищи разделяют сутки. Вы поели в 9 утра, в следующий раз снова поедите в 9 утра.
  • 5/2. 5 дней ни в чем себе не отказываете. 2 дня живете, употребляя, до 500 калорий.

Сухое голодание

Сухое голодание можно назвать самым жестким типом отказа от еды. Вы перестаете не только есть, но и пить. Существует мягкая и жесткая форма. Мягкая, когда на 1-3 дня вы перестаете употреблять жидкость в любом виде. Жесткая – запрещен любой контакт с водой, вы не можете даже умываться. Считается, что, при нехватке жидкости организм начинает добывать влагу из собственных жировых клеток и в результате расщепляет их. Такая влага называется эндемичной (внутренней). Предполагается, что в первые дни диеты её достаточно, чтобы не дать организму умереть от обезвоживания.

Соковое голодание

Такое голодание по-другому называют разгрузочными днями. "Посидеть на соках" можно 2-3 дня, а затем возвращаться к нормальному питанию. Употреблять нужно только свежевыжатые: фруктовые или овощные. Пить необходимо медленно и маленькими глотками. Покупные соки точно не подойдут.

Подготовка к голоданию

Если вы решились на подобный эксперимент с собственным телом, помните, что нельзя начать голодать в любой момент. К этому необходимо заранее готовиться, чтобы избежать срывов и, самое главное, не вгонять тело в  абсолютный стресс.

За пару дней до голодания перестаньте употреблять алкоголь, жирное, фаст-фуд, не наедайтесь на ночь. В противном случае вас замучают головные боли.

За день до старта почистите жкт любым удобным для вас способом. Это необходимо, чтобы избежать интоксикации от шлаков.

Начинайте голодание в максимально спокойный день, чтобы не было повышенной нагрузки, лучше пусть это будут выходные.

У нас полстраны живет в режиме интервального голодания - диетолог об отказе от еды
Комментарий специалиста

Врач-диетолог Виктория Болбат рассказала, как к подобным экспериментам с организмом относятся специалисты.

 - Голод – это базовая потребность человека. А если вы знакомы с классической моделью пирамиды потребностей Маслоу, то знаете, что пока не удовлетворены низшие, базовые потребности человека, крайне сложно двигаться к более высоким потребностям, таким, как потребность в безопасности, любви, уважении, самореализации. То есть, если нет фундамента, дом будет не надежный. И если Вы голодны, голод будет доминантой находится у вас в головном мозгу и не даст полноценно реализоваться, либо эта реализация будет стоить очень больших усилий. 

Что происходит во время голодания

- При длительном голодании под воздействием распада жирных кислот и кетоновых тел в определенный момент, действительно, приходит состояние измененного сознания, когда голод перестает беспокоить и приходит вдохновение и эйфория. Думаю, это определенная биологическая защита психики, чтобы пережить голодное время, если такое наступает. А вовсе не "просветление сознания". 

Интервальное голодание голоданием как таковым в принципе не может называться: у нас полстраны в таком режиме живет – без завтрака, перекус на обед и обильный ужин – все, значит, молодцы?!

Какая цель?

- Можно долго рассуждать, кому это можно, кому нельзя, как часто можно. Только, если честно, я не понимаю, зачем это в принципе, нужно. Очищаться от шлаков? Каких шлаков? В официальной медицине нет таких понятий. Есть токсины, которые успешно инактивируются печенью и выводятся через кожу, кишечник, легкие, почки. Если печень или почки отказывают – голодай-не голодай, а проблему этим не решишь. А если все органы в норме, то тело не нуждается в дополнительном очищении. 

Да, сейчас в моде идея об омоложении через интервальное голодание. Так просто поужинайте в 7-8 вечера и позавтракайте в 7-8 утра – вот вам и омолаживающее интервальное голодание, и возможность для желудочно-кишечного тракта отдохнуть. Зачем выдумывать сложности, изобретать танцы с бубнами? 

Голод – это риск

- Нет, ну если скучно и хочется новых впечатлений – ну можно и поголодать: чем бы дитя не тешилось. К тому же, дело, ведь, рискованное: можно случайно и от аритмии умереть.

Если в жизни не хватает острых ощущений, почему бы и нет (ирония)? 

Резюме: сейчас хватает очень убедительных доказательств как в пользу голодания, так и в пользу его вреда. Так что, как всегда, выбирать Вам. Лично для меня даже малейший риск умереть от электролитных нарушений многократно превышает всевозможную пользу. Голодание не используется (!) при борьбе с лишним весом (плохо работает, способствует еще большему набору веса после периода голодания, сильно нарушает чувствительность к собственному телу, нарушает пищевое поведение).

А самый лучший рецепт сохранения молодости и долголетия – умеренность во всем: умеренная регулярная физическая нагрузка, умеренное потребление красного мяса (не более 3-х раз в неделю), употребление достаточного количества овощей и фруктов, белковых продуктов (рыбы, нежирного мяса, яиц, Молочных продуктов. Орехов, семечек. Злаков). И самый главный компонент здорового долголетия – удовлетворенность собственной жизнью, удовольствие от каждого дня. Если этого нет, никакое голодание этого не заменит.

 
 
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Известные люди в последнее время все чаще стали практиковать голодание. Павел Дуров перестал есть в надежде на возникновение новых идей.
 
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