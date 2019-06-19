Источник материала: Интерфакс

Балетный спектакль "Хуа Мулань" – оригинальное произведение Гонконгского хореографического ансамбля, удостоенное ряда премий и исполнявшееся на сценах Линкольн-центра в Нью-Йорке, Королевского фестивального зала Саут-Бэнк-центра в Лондоне и ряда площадок в Сиднее.



Опыт выступлений показывает, что классическая история непоколебимой и решительной Мулань, вступившей в ряды армии вместо своего отца, способна в равной степени растрогать как китайскую, так и зарубежную публику по всему миру.

История подвига Мулань с древних времен по сей день продолжает трогать сердца бесчисленного множества людей, непрестанно передаваясь из поколения в поколение.

Большой балетный спектакль "Хуа Мулань" был поставлен Гонконгским хореографическим ансамблем на основе эпической поэмы времен периода Вэй-Цзинь и эпохи Северных и Южных Династий "Баллада о Мулань", заслужившей всеобщее признание. Посредством равномерного сочетания жесткости и мягкости движений, характерного для классических китайских народных танцев, в спектакле раскрываются мягкость и добросердечность Мулань до вступления в воинские ряды и ее решительность и отвага на поле боя. При помощи современной аранжировки традиционных китайских народных мотивов, богатства и разнообразия художественных форм, высококачественного мультимедийного сопровождения и оригинальных декораций верность, почитание родителей, храбрость, мудрость и другие выдающиеся качества Хуа Мулань находят свое пространственное выражение на сцене, оживляя тем самым известную всем историческую легенду прямо на глазах у зрителей.

Духовная возвышенность и традиционные нравственные качества и добродетели Мулань имеют вечную ценность и актуальное значение.

Место показа: Белорусский государственный академический музыкальный театр (Минск, ул. Мясникова, 44)

Даты:

21 июня 2019 года (Пт.) 19:30

22 июня 2019 года (Сб.) 14:30

Продолжительность: около 100 минут, в том числе 20-минутный антракт

Мероприятие бесплатное