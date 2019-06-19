ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На киностудии "Беларусьфильм" будут снимать индийские фильмы

20.06.2019 09:16 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

На киностудии "Беларусьфильм" будут снимать индийские фильмы

Генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский и учредитель ООО "Синтилейтинг Глобал" (Индия) Джаген Моханты подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет в сфере кинематографии.

Как сообщает БЕЛТА, стороны договорились об использовании индийскими кинематографистами кинотехнологических услуг и студийных возможностей "Беларусьфильма", а также об оказании друг другу организационной и маркетинговой поддержки. Больше всего индийских кинематографистов впечатлила белорусская природа.

Планируется, что в ближайшее время на белорусской киностудии будут снимать несколько музыкальных сцен нового индийского фильма.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский и учредитель ООО "Синтилейтинг Глобал" (Индия) Джаген Моханты подписали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые выявили взаимосвязь заботы самцов о потомстве с размером их мозга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Слуцк Город
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика