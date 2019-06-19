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Генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский и учредитель ООО "Синтилейтинг Глобал" (Индия) Джаген Моханты подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет в сфере кинематографии.

Как сообщает БЕЛТА, стороны договорились об использовании индийскими кинематографистами кинотехнологических услуг и студийных возможностей "Беларусьфильма", а также об оказании друг другу организационной и маркетинговой поддержки. Больше всего индийских кинематографистов впечатлила белорусская природа.

Планируется, что в ближайшее время на белорусской киностудии будут снимать несколько музыкальных сцен нового индийского фильма.