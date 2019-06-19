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В четверг 20 июня - до +32 тепла

20.06.2019 09:37 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Синоптики предупреждают граждан Беларуси о жаркой погоде в четверг: на 20 июня объявлен оранжевый уровень опасности из-за высоких температур, местами столбик термометра поднимется до +32.

Погода в четверг будет зависеть от области повышенного атмосферного давления, и лишь на западе страны скажется влияние фронтального раздела, где утром и днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ожидается юго-восточный слабый ветер, при грозах порывистый до 14м/с. Максимальная температура воздуха +26..+30°С, по юго-востоку местами до +32°С. В Минске дожди возможны лишь после обеда, однако их вероятность не превысит 35%. Из-за жары в Белгидрометцентре на четверг объявлен оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупреждают граждан Беларуси о жаркой погоде в четверг: на 20 июня объявлен оранжевый уровень опасности из-за высоких температур, местами столбик...
 
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