2 лучших напитка для жары. Разбираем стереотипы о квасе и воде

Источник материала: Аргументы и факты

В жару нужно пить больше жидкости, чем при прохладной погоде. Врачи даже рекомендуют постоянно иметь с собой бутылочку с водой, когда выходите из дома. Но только ли вода полезна в жару и хорошо утоляет жажду? Разбираемся вместе с экспертами и развенчиваем устойчивые стереотипы связанные с главными напитками для жары: обычной водой и настоящим квасом.

Про воду

Мы думаем: «самая полезная вода — природная. Если написано, что вода взята из центрального водоснабжения — это просто вода из-под крана».

На самом деле: «Как показали результаты лабораторных испытаний, качество воды зависит от производственных мощностей производителя в части очистки и минерализации бутилированной питьевой воды, а не от места происхождения. — рассказала эксперт Елена Саратцева, — Исследование неожиданно для экспертов показало, что вода, в которую оптимальное количество полезных веществ было внесено производителем искусственно при минерализации водопроводной воды, может конкурировать по качеству с питьевой водой из природных источников».

По словам эксперта, «общая минерализация» — одно из важнейших свойств питьевой воды. Любая вода вне зависимости от бренда, водоисточника, способа очистки и обогащения микроэлементами, географии и даже глубины залегания скважины представляет собой уникальный коктейль из различных веществ, например, кальция, магния, сульфатов, фтора и так далее. О содержании этих веществ достаточно часто говорит этикетка товара, где указывается их процентное соотношение. Вода высокого качества будет иметь в составе не менее 200-300 мг/л. минеральных веществ.

В случае же с водопроводной водой производители прогоняют ее через дополнительные мелкие фильтры, удаляя излишки хлора, железа и всевозможные загрязнения. Далее очищенную воду обогащают макро- и микроэлементами. Так, на выходе получается не только безопасная, но и чистая, полезная вода.

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Мы думаем: «Дорогая вода, особенно от зарубежных производителей, более качественная»

На самом деле: Исследования показывают, что на качество воды в целом не влияют ни ее зарубежное происхождение, ни цена. Отечественная вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам, а зачастую превосходит их в качестве. При сравнении воды одной и той же торговой марки, произведенной в разных регионах и разного объема, эксперты также не увидели разницы в качественных характеристиках. Таким образом, распространенное мнение о том, что производители не соблюдают стабильность производства на разных площадках и используют для изготовления бутылок разного объема различные технологии, не подтвердился.

Мы думаем: «Лечебно-столовая минеральная вода — самая полезная»

На самом деле: Такую воду употребляют строго дозированно, лучше всего после консультации у врача. Ее пьют теплой за полчаса до еды, несколько раз в день. Эта вода — не для утоления жажды, она лечебная.

Мы думаем: В день надо выпивать 2 литра воды

На самом деле: Это действительно так. По словам доктора медицинских наук, диетолога Марият Мухиной в обычные дни мы теряем около 0,5 л жидкости с потом и дыханием и еще примерно 1,5 литра выводится с мочой. Поэтому 2 литра нужны, чтобы восполнить эти потери.

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Про квас

Мы думаем: «Квас — это то же самое, что и сладкая газированная вода. Он же тоже газированный»

На самом деле: Квас — это продукт натурального брожения. И при покупке очень важно обращать внимание на это. В процессе брожения вырабатываются органические кислоты и летучие компоненты — это продукты метаболизма дрожжей. Они в том числе составляют пользу напитка. Недобросовестные производители могут делать квас по ГОСТам сладких газированных напитков, вводя в него ароматизаторы, углекислый газ. Но это не настоящий полезный квас.

Мы думаем: «Квас — не полезный напиток, и не может утолять жажду, так как он сладкий и газированный»

На самом деле: «Квас является тонизирующим напитком, содержит витамины группы В, витамин С, которые являются водорастворимыми и не имеют „депо“ в нашем организме (в отличие от жирорастворимых А, Д, Е, К), поэтому должны поступать с пищей ежедневно: они важны для нашей нервной системы и иммунитета» — поясняет врач-диетолог Анна Коробкина.

Мы думаем: «Живой» квас лучше, чем обычный"

На самом деле: Термин «живой» не закреплен в нормативах для пищевой продукции (кстати, это касается также и «живого пива»). Такая надпись не означает наличия каких-либо особенных свойств у продукта. Это маркетинговая уловка, которая склоняет к покупке именно этого товара, ничего, по сути, не обещая. В общем, не стоит при покупке любых продуктов ориентироваться на эту надпись, — уверены эксперты Роскачества.