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Большой маркетинговый брат. Как за нами шпионят производители и рекламщики

20.06.2019 09:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Большой маркетинговый брат. Как за нами шпионят производители и рекламщики
shutterstock.com

Наверняка каждый замечал, что после поиска в интернете, например, стиральный машинки, через какое-то время в мобильных приложениях или на сайтах появляется реклама стиральных машинок. Яркая, агрессивная, обязательно с огромными скидками.

Бывает, что даже и не ищешь ничего в интернете, а просто вслух говоришь друзьям: «А не поехать ли мне в Исландию?» И затем замечаешь, что в социальных сетях появляются предложения гостиниц в Рейкьявике и выгодных авиабилетов в исландскую столицу.

Как же рекламщики узнают о наших желаниях, планах, потребительских привычках?

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Приложения-шпионы

Ежедневно граждане осуществляют десятки действий с использованием интернета. Совершают покупки в интернет-магазинах, делятся впечатлениями в социальных сетях, ищут работу через специальные сервисы, вызывают такси через мобильные приложения, продают ненужные вещи на сайтах объявлений, заказывают любимую еду, перечисляет старший консультант центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Елена Голубятник.

По ее словам, все эти и многие другие активности сопровождаются вводом персональной информации, которой мы пополняем большое количество баз данных. Проще говоря, оставляем свой цифровой след. И он очень интересует производителей.

Многие пользователи часто используют одни и те же никнеймы на разных ресурсах. Это значительно упрощает сбор максимально полного объема данных о них в интернете.

«Помимо информации, которую интернет-пользователи вводят самостоятельно, в Сеть утекают и другие их личные данные, которые не требуется вводить. При установке приложения на смартфон мы часто вынуждены давать больше разрешений, чем требуется для выполнения его непосредственных функций. В результате ежедневно с мобильного телефона в Сеть на серверы различных компаний загружается множество данных о нас: сведения о местоположении, звонках, сообщениях, контактах, используемых сетях Wi-Fi и так далее», — объясняет эксперт.

Большой маркетинговый брат. Как за нами шпионят производители и рекламщики
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Кстати, не так давно стало известно, что сервис микроблогов Twitter случайно собирал и передавал «доверенному партнеру» (то есть третьей стороне) данные о местонахождении своих пользователей. Как говорится на сайте компании, этот самый «доверенный партнер» передавал эту информацию некоему рекламному партнеру.

Мобильные приложения не только «следят» за нашими планами, интересами и перемещениями, но еще и «прослушивают» нас, как рассказал "АиФ" маркетолог Александр М. Некоторые из них запрашивают доступ к микрофону (например, приложения для изучения иностранных языков или мессенджеры — для отправки голосовых сообщений), после получения которого могут «слышать» о желании поехать в Исландию и передавать эту информацию сервисам, продающим авиабилеты.

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Помимо всего прочего, многие сайты обрабатывают нашу личную информацию, замечает Голубятник. «На большинстве популярных веб-сайтов используются сервисы для сбора статистики Google Analytics и „Яндекс.Метрика“, которые в фоновом режиме собирают информацию о нашей активности в Сети, в том числе о посещаемых сайтах и поисковых запросах. Помимо этого, мы используем множество бесплатных интернет-сервисов от поисковиков: карты, почту, поисковые системы и другие. Для наиболее точного определения пользовательских предпочтений они синхронизируют информацию из различных источников», — делится она.

Для того чтобы быть в курсе потребительских привычек покупателя, его финансового положения, продавцы вовсю используют бонусные программы. «Вы думаете, магазин предлагает вам скидочную карту из чувства гуманности, чтобы вы поменьше тратили денег?» — иронизирует Александр М. «На самом деле магазин внимательно отслеживает, какие именно товары покупает конкретный владелец скидочной карты. И потом, например, присылает письмо, где сообщает об акции на любимые товары», — объясняет эксперт.

Данные о покупках в любых магазинах (в том числе онлайн) тоже передаются третьим лицам. Оказывается, кассовая техника перепрограммируется для анализа потребительских предпочтений, как сообщают «Известия». Хотя по закону информация о покупке должна идти только на сервера ОФД (оператор фискальных данных — ред.).

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Можно ли защитить свои данные?

По словам Елены Голубятник, личные данные граждан стали своего рода валютой, которой мы каждый день расплачиваемся за использование так называемых «бесплатных» сервисов, упрощающих или скрашивающих нашу жизнь.

Если вы активно пользуетесь интернетом, полностью защититься от слежки не получится. Но можно свести ее к минимуму. Так, при использовании мобильных приложений внимательно изучайте пользовательское соглашение, где указано, какую именно информацию о вас эти сервисы рассчитывают получить. Нежелательно разрешать приложениям доступ к микрофону, геоданным. Тогда сервисы (а вместе с ними — и потенциальные продавцы) будут осведомлены насчет того, какую рекламу вам показывать.

Чтобы не облегчать работу маркетинговым «шпионам», не стоит также использовать один и тот же никнейм на разных ресурсах.

 
 
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Как маркетологи узнают о наших потребительских привычках и желаниях, подсовывая в интернете рекламу интересующих нас вещей, рассказывает "АиФ".
 
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