Активисты лагеря «Лидер» побывали в пинском суде

Источник материала: Пинский Вестник

Какие дела рассматриваются судом Пинска и Пинского района? Сколько их проходит? Что самое сложное в работе судьи? На эти и другие вопросы активистов лагеря с дневным пребыванием «Лидер» отвечал председатель суда Александр Омельянюк.



Уже который год школьники - участники лагеря - посещают различные учреждения города, чтобы подробно и, что называется, из первых уст узнать об их устройстве. На днях ребята побывали в зале судебных заседаний. Александр Павлович коротко рассказал о законодательстве и судебной системе Республики Беларусь, а также ответил на многочисленные вопросы активистов.



Ребята интересовались, кто может работать в суде, какие максимально большие сроки назначались в Пинске, как долго рассматриваются дела и сколько их в городе и районе. Для примера судья озвучил некоторые цифры: за первое полугодие в пинском суде было рассмотрено порядка 300 уголовных и 1400 других дел.



Школьники остались довольны беседой и, не исключено, что кто-то из них в будущем выберет профессию, связанную свою жизнь с судебной системой.



Ирина ДЕНИСОВИЧ

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