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В Северной Ирландии стартовали съемки спин-оффа "Игры престолов"

20.06.2019 09:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Северной Ирландии стартовали съемки спин-оффа "Игры престолов"

В новом сериале события развернутся за несколько тысяч лет до последних событий популярного фильма.

Как сообщает Entertainment Weekly, пока будет снят лишь пилотный эпизод. Станет ли он началом нового сериала будет зависеть от того, понравится ли идея руководству канала HBO.

Съемки первого эпизода проходят в Северной Ирландии. Сценарий к нему написали Джордж Мартин и Джейн Голдман. Режиссер проекта - С.Дж. Кларксон.

Рабочее название нового фильма "Долгая ночь". Ожидается, что он будет показан зрителям весной 2021 года.

 
 
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В новом сериале события развернутся за несколько тысяч лет до последних событий популярного фильма.
 
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