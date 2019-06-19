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Владимир Самсонов будет капитаном и флагоносцем сборной Беларуси на II Европейских играх

20.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Владимир Самсонов будет капитаном и флагоносцем сборной Беларуси на II Европейских играх

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград.

Владимир Самсонов будет капитаном белорусской команды на II Европейских играх в Минске. Такое решение принято на общем собрании сборной Беларуси в Деревне атлетов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Владимир Самсонов также будет флагоносцем белорусской делегации во время церемонии открытия II Европейских игр, которая пройдет 21 июня на минском стадионе «Динамо».

Владимир Самсонов является многолетним лидером сборной Беларуси по настольному теннису, завоевал немало наград на чемпионатах мира и Европы, был участником шести Олимпийских игр. Он отметил, что для него большая честь стать капитаном и флагоносцем белорусской дружины на таком знаковом событии, тем более в родном городе.

Клятву от имени всех спортсменов на открытии игр в Минске будет зачитывать чемпионка I Европейских игр по женской борьбе белорусская спортсменка Василиса Марзалюк. Узнав об этом, она сказала, что очень волнуется и рада тому, что выполнить такую почетную обязанность доверено ей.

#подготовка евроигры
https://www.belta.by/
 
Теги: Минск
 
 
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II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград. Владимир Самсонов будет капитаном белорусской...
 
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