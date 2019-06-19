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Обезопасить лето для детей взрослые обязаны
20.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Основываясь на материалах проверок по фактам детского травматизма, следователи Гродненской области обращают внимание родителей на то, что в летний период вероятность получения детьми телесных повреждений существенно возрастает.
Так, 12 июня в Лиде для оказания медицинской помощи в учреждение здравоохранения доставлена с травмой головы и шеи 10-летняя девочка. Разбираясь в обстоятельствах травмирования, следователи выяснили, что, отдыхая в пришкольном лагере, девочка играла в подвижную игру и во время пробежки упала спиной на землю, не удержав равновесия.
15 июня опять же в Лиде в учреждение здравоохранения госпитализирован 10-летний мальчик, доставленный родителями с черепно-мозговой травмой. Следователи выяснили, что малолетний находился в гостях у бабушки в Лидском районе и упал с велосипеда во время поездки.
14 июня госпитализация в учреждение здравоохранения Щучина потребовалась 9-летней жительнице Гродно. Вблизи д.Топилишки Щучинского района управлявшая автомобилем «Рено Меган Сценик» 30-летняя женщина-водитель при выезде на главную дорогу совершила наезд на 62-летнего мужчину, следовавшего на велосипеде и перевозившего на багажнике малолетнюю. Девочка получила многочисленные травмы головы и конечностей, а мужчине госпитализация не потребовалась.
В тот же день из деревни в Ивьевском районе в учреждение здравоохранения районного центра с травмой головы доставлен годовалый мальчик. Следователи установили, что причиной его травмирования стало падение с высоты второго этажа жилого дома. Вместе с ребенком мать находилась в гостях у родственников, где оставила его без присмотра. Мальчика обнаружили под окном квартиры прохожие. Для дальнейшего обследования и возможного оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавший направлен в медицинское учреждение города Гродно.
6 июня в учреждение здравоохранения Волковыска с переломом кисти руки для оказания медицинской помощи доставлена из расположенного в Берестовицком районе оздоровительного лагеря 10-летняя девочка, жительница Гродно. Следователи установили, что 16 июня на стадионе лагеря малолетняя раскачивалась, обхватив верхнюю перекладину футбольных ворот, не удержала равновесие и упала на землю, что повлекло причинение телесных повреждений.
По всем указанным фактам следователи продолжают проведение проверок. Опрашиваются очевидцы событий, члены семей пострадавших, родственники и соседи. Собираются характеризующие материалы. Предварительно все семьи характеризуются положительно, в социально опасном положении не находятся. Для установления степени тяжести полученных детьми телесных повреждений управлением Государственного комитета судебных экспертиз проводятся судебно-медицинские экспертизы.
По окончанию проверок будут приняты процессуальные решения и внесены представления для устранения причин и условий, способствовавших травмированию малолетних.
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Чтобы сохранить детям жизнь и здоровье, Следственный комитет рекомендует:
Постоянно напоминайте ребёнку о правилах безопасности на улице и дома:
· не уходить далеко от своего дома, двора;
· не брать ничего у незнакомых людей на улице, сразу отходить в сторону;
· не гулять в темное время суток;
· обходить компании незнакомых подростков;
· избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов;
· быть внимательным и осторожным при играх на детских площадках и спортивных сооружениях;
· не уходить с чужими людьми, не садиться в чужую машину; -не открывать дверь людям, которых не знаешь;
· не стесняться звать людей на помощь;
· в минуту опасности кричать, вырываться, убегать.
Ежедневно напоминайте детям о правилах дорожного движения. Ребёнок должен усвоить, что:
· без взрослых нельзя выходить на дорогу, нужно идти со взрослым за руку, не вырываться, не сходить с тротуара или обочины;
· нужно ходить по улице спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара или обочины;
· переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, убедившись, что все автомобили остановились;
· проезжая часть предназначена только для транспортных средств;
· в транспорте нельзя высовываться из окон, выставлять руки и какие-либо предметы.
При выезде на природу имейте в виду, что:
· при купании детей во время походов, прогулок в летнее время выбирается тихое, неглубокое место с пологим и чистым дном;
· детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя;
· за купающимся ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение;
· во время купания необходимо запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил ограждения или с берега;
· нужно решительно пресекать шалости детей на воде.
Помните и о правилах безопасности детей в доме:
· не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
· не оставляйте ребёнка дома одного;
· заблокируйте доступ к розеткам;
· избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками;
· не оставляйте открытыми окна.
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Основываясь на материалах проверок по фактам детского травматизма, следователи Гродненской области обращают внимание родителей на то, что в летний период...
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