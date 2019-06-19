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Обезопасить лето для детей взрослые обязаны

20.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Обезопасить лето для детей взрослые обязаны

Основываясь на материалах проверок по фактам детского травматизма, следователи Гродненской области обращают внимание родителей на то, что в летний период вероятность получения детьми телесных повреждений существенно возрастает. 

Так, 12 июня в Лиде для оказания медицинской помощи в учреждение здравоохранения доставлена с травмой головы и шеи 10-летняя девочка. Разбираясь в обстоятельствах травмирования, следователи выяснили, что, отдыхая в пришкольном лагере, девочка играла в подвижную игру и во время пробежки упала спиной на землю, не удержав равновесия. 

 Обезопасить лето для детей взрослые обязаны

15 июня опять же в Лиде в учреждение здравоохранения госпитализирован 10-летний мальчик, доставленный родителями с черепно-мозговой травмой. Следователи выяснили, что малолетний находился в гостях у бабушки в Лидском районе и упал с велосипеда во время поездки. 

Обезопасить лето для детей взрослые обязаны

14 июня госпитализация в учреждение здравоохранения Щучина потребовалась 9-летней жительнице Гродно. Вблизи д.Топилишки Щучинского района управлявшая автомобилем «Рено Меган Сценик» 30-летняя женщина-водитель при выезде на главную дорогу совершила наезд на 62-летнего мужчину, следовавшего на велосипеде и перевозившего на багажнике малолетнюю. Девочка получила многочисленные травмы головы и конечностей, а мужчине госпитализация не потребовалась.

Обезопасить лето для детей взрослые обязаны

В тот же день из деревни в Ивьевском районе в учреждение здравоохранения районного центра с травмой головы доставлен годовалый мальчик. Следователи установили, что причиной его травмирования стало падение с высоты второго этажа жилого дома. Вместе с ребенком мать находилась в гостях у родственников, где оставила его без присмотра. Мальчика обнаружили под окном квартиры прохожие. Для дальнейшего обследования и возможного оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавший направлен в медицинское учреждение города Гродно. 

 Обезопасить лето для детей взрослые обязаны

6 июня в учреждение здравоохранения Волковыска с переломом кисти руки для оказания медицинской помощи доставлена из расположенного в Берестовицком районе оздоровительного лагеря 10-летняя девочка, жительница Гродно. Следователи установили, что 16 июня на стадионе лагеря малолетняя раскачивалась, обхватив верхнюю перекладину футбольных ворот, не удержала равновесие и упала на землю, что повлекло причинение телесных повреждений. 

Обезопасить лето для детей взрослые обязаны
 

По всем указанным фактам следователи продолжают проведение проверок. Опрашиваются очевидцы событий, члены семей пострадавших, родственники и соседи. Собираются характеризующие материалы. Предварительно все семьи характеризуются положительно, в социально опасном положении не находятся. Для установления степени тяжести полученных детьми телесных повреждений управлением Государственного комитета судебных экспертиз проводятся судебно-медицинские экспертизы. 

По окончанию проверок будут приняты процессуальные решения и внесены представления для устранения причин и условий, способствовавших травмированию малолетних. 

***

Чтобы сохранить детям жизнь и здоровье, Следственный комитет рекомендует: 

Постоянно напоминайте ребёнку о правилах безопасности на улице и дома: 

·         не уходить далеко от своего дома, двора; 

·         не брать ничего у незнакомых людей на улице, сразу отходить в сторону; 

·         не гулять в темное время суток; 

·         обходить компании незнакомых подростков; 

·         избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов; 

·         быть внимательным и осторожным при играх на детских площадках и спортивных сооружениях; 

·         не уходить с чужими людьми, не садиться в чужую машину; -не открывать дверь людям, которых не знаешь; 

·         не стесняться звать людей на помощь; 

·         в минуту опасности кричать, вырываться, убегать.  

 Ежедневно напоминайте детям о правилах дорожного движения. Ребёнок должен усвоить, что: 

·         без взрослых нельзя выходить на дорогу, нужно идти со взрослым за руку, не вырываться, не сходить с тротуара или обочины; 

·         нужно ходить по улице спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара или обочины; 

·         переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, убедившись, что все автомобили остановились; 

·         проезжая часть предназначена только для транспортных средств; 

·         в транспорте нельзя высовываться из окон, выставлять руки и какие-либо предметы.  

При выезде на природу имейте в виду, что: 

·         при купании детей во время походов, прогулок в летнее время выбирается тихое, неглубокое место с пологим и чистым дном; 

·         детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя; 

·         за купающимся ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение; 

·         во время купания необходимо запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил ограждения или с берега; 

·         нужно решительно пресекать шалости детей на воде.  

Помните и о правилах безопасности детей в доме: 

·         не оставляйте без присмотра включенные электроприборы; 

·         не оставляйте ребёнка дома одного; 

·         заблокируйте доступ к розеткам; 

·         избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками; 

·         не оставляйте открытыми окна. 

 

Официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Основываясь на материалах проверок по фактам детского травматизма, следователи Гродненской области обращают внимание родителей на то, что в летний период...
 
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