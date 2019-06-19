Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Перечень медиа-мероприятий с участием представителей фонда «Дирекция

II Европейских игр 2019 года» в период с 19 – 22.06.2019 г.









Всю дополнительную информацию, актуальный график проведения медиамероприятий, а также необходимые для изучения документы Вы можете найти во вкладке «Медиа» на официальном сайте II Европейских игр www.minsk2019.by : https://minsk2019.by/ru/smedia/publications

А также по телефону Главного пресс-центра: +375 17 3752500.