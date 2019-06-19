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Медиа-мероприятий с участием представителей фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»
20.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
Перечень медиа-мероприятий с участием представителей фонда «Дирекция
Всю дополнительную информацию, актуальный график проведения медиамероприятий, а также необходимые для изучения документы Вы можете найти во вкладке «Медиа» на официальном сайте II Европейских игр
А также по телефону Главного пресс-центра: +375 17 3752500.
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Перечень медиа-мероприятий с участием представителей фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в период с 19 – 22.06.2019 г. Всю дополнительную информацию,...
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