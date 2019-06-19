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Scratch-олимпиада

20.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

С целью поддержки инициатив изучении креативного программирования на визуальном языке Scratch и вовлечения детей и молодёжи в проекты кружкового движения Национальной технологической инициативы с 11 марта по 16 апреля учащиеся средней школы № 2 г. Городка приняли участие в III заочной Международной Scratch-Олимпиаде по креативному программированию.

Scratch-олимпиада

В отборе на Scratch-Олимпиаду приняли участие шестеро учащихся нашего учреждения образования. Ребята прорисовывали всех персонажей и фоны своих проектов, продумывали игровой сюжет, вводили условия победы. Все работы были достойны финала, но на сайт Олимпиады были отправлены проекты учащегося 6 «В» Станислава Дасюлина и учащейся 6 «Б» Дарьи Ладохиной.

  Дарья посвятила проект «Экскурсия по Городку» своей малой родине. Он был отмечен организаторами конкурса и удостоен  диплома II  степени.

 Ребята занимаются программированием на факультативе по Scratch уже второй год. Занятия ведёт учитель информатики Олег Ладохин. В дальнейшем в учреждении образовании планируют расширить образовательные услуги и ввести курс занятий по робототехнике.

Ирина ВАВИЛОВА,

зам.директора по учебной работе СШ № 2 г. Городка.

 
 
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С целью поддержки инициатив изучении креативного программирования на визуальном языке Scratch и вовлечения детей и молодёжи в проекты кружкового движения...
 
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