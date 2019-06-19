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Сестра против жены. Почему родные Алибасова поругались, когда он отравился

20.06.2019 10:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сестра против жены. Почему родные Алибасова поругались, когда он отравился
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. © / www.globallookpress.com

Свой 72-й  день рождения Бари Алибасов встретил не в кругу друзей и супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной, а в НИИ имени Склифосовского. По словам близких,  4 июня продюсер случайно выпил жидкость для очистки труб то ли вместо йогурта, то ли вместо сока, и получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней врачи боролись за жизнь Бари Каримовича.

Сестра против жены. Почему родные Алибасова поругались, когда он отравился Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Специалистам даже пришлось ввести артиста в искусственную кому. На этом фоне некоторые СМИ поспешили попрощаться с основателем группы «На-На» и опубликовали информацию о его смерти. К счастью, она оказалась фейковой. На прошлой неделе продюсер наконец-то пришел в себя. Однако пребывание в медикаментозном сне не прошло для него бесследно. По словам сына, Бари Каримович с трудом разговаривал и даже потерялся во времени. Казалось, впереди артиста ждут месяцы реабилитации в клинике, но 17 июня СМИ узнали, что его выписали и спрятали в каком-то тайном месте. От кого?

Когда Бари Алибасов отравился, тут же появились самые невероятные версии произошедшего. Одни почему-то предполагали, что он сделал это сознательно, другие  подозревали  скандально известного основателя группы «На-На» в очередной пиар-акции. Но чаще других в этой странной истории звучало слово «покушение». Якобы кто-то специально поставил средство для очистки труб на видное место, зная, что артист легко может принять его за сок, ведь у него есть проблемы со зрением.

Сестра против жены. Почему родные Алибасова поругались, когда он отравился Опа, шинанай! Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной

Алибасов — человек состоятельный, более того, он всегда открыто рассказывал об этом и даже показывал СМИ свои роскошные квартиры в столице, стоимость которых исчисляется десятками миллионов. Соответственно, мотив для устранения Бари Каримовича мог быть у его родственников. Например, сестра звезды Зоя Воробьева в эфире программы «Пусть говорят» открыто заявляла, что подозревает в случившемся кого-то из семьи новоиспеченной супруги Алибасова: «Прямо скажу в присутствии всех и не побоюсь этого слова: Бари Каримовича отравили Шукшины». Когда ведущий попросил женщину сузить круг подозреваемых, та сказала, что имеет в виду внука или внучку Лидии Николаевны. Правда, потом выяснилось, что у пенсионерки сложные отношения с братом, более того, когда она приезжала к нему в гости около трех лет тому назад, известный родственник был явно не рад такому визиту. Позже представитель продюсера Вадим Горжанкин сказал, что его подопечный, как, впрочем, и сама Федосеева-Шукшина, не воспринимает обвинения Воробьёвой всерьез. Также пресс-секретарь предположил, что Зоя Каримовна просто обижена на брата, поскольку после женитьбы на актрисе он стал меньше времени уделять родственнице.  

Сестра против жены. Почему родные Алибасова поругались, когда он отравился
«Пусть говорят». Зоя Воробьева.  «Первый канал»

Еще одними невольными «подозреваемыми» благодаря народной молве и слухам о переписанном чуть ли не на смертном одре завещании стали дети продюсера. У Бари Каримовича есть дочь Вера, которая родилась от его одноклассницы Светланы Боховчук, и сын Бари Алибасов-младший от гражданского брака с Еленой Уронич. Последнему, согласно якобы переделанному завещанию, должна была достаться вся элитная недвижимость отца, а вот дочери в документе не было, но это не отменяло ее права на наследство. И, хотя юристы в один голос утверждают, что переписанное завещание не считается  действительным, поскольку в этот момент артист находился в неадекватном состоянии, Горжанкин уверен: шеф не просто так попросил распространить в СМИ информацию о том, что хочет изменить последнюю волю. «Зачем он сказал сообщить это журналистам? Значит, он чего-то опасался и хотел, чтобы все знали об этом», — утверждал молодой человек. Но он так и не сказал, чего боялся Бари Каримович.

Сестра против жены. Почему родные Алибасова поругались, когда он отравился Бари Алибасов дал первое интервью после отравления

Интересные детали вскрылись на программе «Пусть говорят» благодаря адвокату Сергею Жорину, который уже несколько лет работает с основателем группы «На-На». Мужчина заявил, что у его клиента есть некоторые сложности с элитной недвижимостью: «Ряд объектов, которые представляют основную ценность, — это квартиры в самом центре Москвы. <…> С этой недвижимостью не все так просто. Алибасов не может оформить на нее собственность уже много лет. Фактически он не является  собственником этих квартир, а собственниками являются некие номинальные лица. <…> Бари пришел ко мне, потому что забеспокоился, что эти номинальные владельцы, которых он в глаза не видел, вдруг начали платить квартплату». Несмотря на то, что сам Жорин, рассказав эту историю, не стал делать громких выводов, не исключено, что проблемы с элитными квартирами каким-то образом связаны с происходящим.

В начале этой недели продюсера внезапно выписали и увезли из НИИ имени Склифосовского в неизвестном направлении. Естественно, СМИ тут же начали гадать, кто  совершил «похищение»: сын решил спрятать отца от мачехи, а может быть, это Лидия Николаевна постаралась? Многие были уверены, что они уже делят между собой наследство и просто ненавидят друг друга. В итоге оказалось, что свою руку к «исчезновению» продюсера вместе приложили Алибасов-младший и сама Федосеева-Шукшина. Эта пара разработала целую спецоперацию. Пока молодой человек отвлекал ходящую за ним по пятам прессу, актриса спокойно забрала мужа. Сейчас супруги находятся в Подмосковье, Лидия Николаевна помогает Бари Каримовичу восстановиться. Возможно, когда это произойдет, сам Алибасов сможет пролить свет на то, что произошло с ним за последние несколько недель. 

 
 
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Не успел еще Бари Каримович оправиться от несчастного случая, как его сестра сразу выдвинула обвинения в том, что Алибасова «сознательно отравили», а наружу всплыл...
 
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