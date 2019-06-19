Сестра против жены. Почему родные Алибасова поругались, когда он отравился

Источник материала: Аргументы и факты

Свой 72-й день рождения Бари Алибасов встретил не в кругу друзей и супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной, а в НИИ имени Склифосовского. По словам близких, 4 июня продюсер случайно выпил жидкость для очистки труб то ли вместо йогурта, то ли вместо сока, и получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней врачи боролись за жизнь Бари Каримовича.

Специалистам даже пришлось ввести артиста в искусственную кому. На этом фоне некоторые СМИ поспешили попрощаться с основателем группы «На-На» и опубликовали информацию о его смерти. К счастью, она оказалась фейковой. На прошлой неделе продюсер наконец-то пришел в себя. Однако пребывание в медикаментозном сне не прошло для него бесследно. По словам сына, Бари Каримович с трудом разговаривал и даже потерялся во времени. Казалось, впереди артиста ждут месяцы реабилитации в клинике, но 17 июня СМИ узнали, что его выписали и спрятали в каком-то тайном месте. От кого?

Когда Бари Алибасов отравился, тут же появились самые невероятные версии произошедшего. Одни почему-то предполагали, что он сделал это сознательно, другие подозревали скандально известного основателя группы «На-На» в очередной пиар-акции. Но чаще других в этой странной истории звучало слово «покушение». Якобы кто-то специально поставил средство для очистки труб на видное место, зная, что артист легко может принять его за сок, ведь у него есть проблемы со зрением.

Алибасов — человек состоятельный, более того, он всегда открыто рассказывал об этом и даже показывал СМИ свои роскошные квартиры в столице, стоимость которых исчисляется десятками миллионов. Соответственно, мотив для устранения Бари Каримовича мог быть у его родственников. Например, сестра звезды Зоя Воробьева в эфире программы «Пусть говорят» открыто заявляла, что подозревает в случившемся кого-то из семьи новоиспеченной супруги Алибасова: «Прямо скажу в присутствии всех и не побоюсь этого слова: Бари Каримовича отравили Шукшины». Когда ведущий попросил женщину сузить круг подозреваемых, та сказала, что имеет в виду внука или внучку Лидии Николаевны. Правда, потом выяснилось, что у пенсионерки сложные отношения с братом, более того, когда она приезжала к нему в гости около трех лет тому назад, известный родственник был явно не рад такому визиту. Позже представитель продюсера Вадим Горжанкин сказал, что его подопечный, как, впрочем, и сама Федосеева-Шукшина, не воспринимает обвинения Воробьёвой всерьез. Также пресс-секретарь предположил, что Зоя Каримовна просто обижена на брата, поскольку после женитьбы на актрисе он стал меньше времени уделять родственнице.

Еще одними невольными «подозреваемыми» благодаря народной молве и слухам о переписанном чуть ли не на смертном одре завещании стали дети продюсера. У Бари Каримовича есть дочь Вера, которая родилась от его одноклассницы Светланы Боховчук, и сын Бари Алибасов-младший от гражданского брака с Еленой Уронич. Последнему, согласно якобы переделанному завещанию, должна была достаться вся элитная недвижимость отца, а вот дочери в документе не было, но это не отменяло ее права на наследство. И, хотя юристы в один голос утверждают, что переписанное завещание не считается действительным, поскольку в этот момент артист находился в неадекватном состоянии, Горжанкин уверен: шеф не просто так попросил распространить в СМИ информацию о том, что хочет изменить последнюю волю. «Зачем он сказал сообщить это журналистам? Значит, он чего-то опасался и хотел, чтобы все знали об этом», — утверждал молодой человек. Но он так и не сказал, чего боялся Бари Каримович.

Интересные детали вскрылись на программе «Пусть говорят» благодаря адвокату Сергею Жорину, который уже несколько лет работает с основателем группы «На-На». Мужчина заявил, что у его клиента есть некоторые сложности с элитной недвижимостью: «Ряд объектов, которые представляют основную ценность, — это квартиры в самом центре Москвы. <…> С этой недвижимостью не все так просто. Алибасов не может оформить на нее собственность уже много лет. Фактически он не является собственником этих квартир, а собственниками являются некие номинальные лица. <…> Бари пришел ко мне, потому что забеспокоился, что эти номинальные владельцы, которых он в глаза не видел, вдруг начали платить квартплату». Несмотря на то, что сам Жорин, рассказав эту историю, не стал делать громких выводов, не исключено, что проблемы с элитными квартирами каким-то образом связаны с происходящим.

В начале этой недели продюсера внезапно выписали и увезли из НИИ имени Склифосовского в неизвестном направлении. Естественно, СМИ тут же начали гадать, кто совершил «похищение»: сын решил спрятать отца от мачехи, а может быть, это Лидия Николаевна постаралась? Многие были уверены, что они уже делят между собой наследство и просто ненавидят друг друга. В итоге оказалось, что свою руку к «исчезновению» продюсера вместе приложили Алибасов-младший и сама Федосеева-Шукшина. Эта пара разработала целую спецоперацию. Пока молодой человек отвлекал ходящую за ним по пятам прессу, актриса спокойно забрала мужа. Сейчас супруги находятся в Подмосковье, Лидия Николаевна помогает Бари Каримовичу восстановиться. Возможно, когда это произойдет, сам Алибасов сможет пролить свет на то, что произошло с ним за последние несколько недель.