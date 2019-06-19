Стюардессы «Белавиа» переоделись в треники и лидские кеды

Источник материала: Lida.Info





В стране Европейские игры, их продолжают форсить всеми возможными способами. Продвижение добралось до бортпроводников национального перевозчика. В воскресенье они отработают четыре рейса в спортивных костюмах отечественного производства и соответствующей обуви. Верх от Mark Formelle, культовые кеды — от Лидской обувной фабрики.

Две переодетые бригады уже работают на рейсах в Рим и Париж. Потом к ним добавится еще одна, которая отработает разворотный полет на Лондон. В воскресенье белорусские бортпроводники вновь примерят спортивки, когда отправятся в Женеву.

— В основе концепции спортивной формы лежит ставший уже вирусным вопрос «а где это, Беларусь?», и достаточно лишь взгляда на одежду, чтобы понять: вот здесь! Мы хотим, чтобы, поднявшись на борт, наши пассажиры очутились в атмосфере спортивного праздника, которым в ближайшие недели будет жить наша страна, и от всей души желаем ярких побед спортсменам и красочных зрелищ фанатам, — говорится в Instagram «Белавиа».





— Наша авиакомпания не могла остаться в стороне от события мирового масштаба, и мы решили с помощью этого проекта задать настроение спортсменам, членам сборных, болельщикам, а также другим участникам Европейских игр уже с первых минут путешествия в Беларусь. Надеемся, что этот проект поможет нашим гостям проникнуться атмосферой всеобщего спортивного праздника, которым следующие несколько дней будет жить наша страна! — рассказал гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров.



