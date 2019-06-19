Минчанка «забыла» задекларировать доход в 1,2 миллиона евро. Завели уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Минчанка при подаче налоговых деклараций в 2013 и 2014 годах не указала полученный из-за границы доход в 1,2 миллиона евро, сообщает Комитет государственного контроля. Эти деньги она получила от продажи своей доли в уставном фонде австрийской коммерческой организации. За уклонение от уплаты налогов на нее завели уголовное дело.





Минчанка не уплатила почти 160 тысяч рублей подоходного налога с продажи своей доли в уставном фонде иностранной фирмы, сообщают в КГ.

— Жительница столицы в 2013—2014 годах при подаче налоговых деклараций в инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту жительства не указала полученный из-за рубежа доход в размере 1,2 млн евро от продажи своей доли в уставном фонде австрийской коммерческой организации. Причем меньшие суммы доходов, в том числе полученные за рубежом, она внесла в налоговые декларации и уплатила причитающийся подоходный налог. А самый крупный доход решила утаить от налогообложения, — сообщают в ведомстве.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении минчанки возбуждено уголовное дело (по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса). Причиненный государству ущерб женщина погасила в полном объеме, отмечают в ведомстве.