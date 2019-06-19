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Бюджетный кроссвэн Renault Triber за 7600 долларов: семь мест в четырехметровом формате

20.06.2019 10:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Нью-Дели состоялась премьера приподнятого миниатюрного однообъемника Triber, который стал едва ли не самой значимой новинкой от Renault для индийского рынка за последние два года.


В длину этот симбиоз «паркетника» и компактвэна насчитывает всего 3,99 м — и это далеко не первый автомобильчик такого формата, в котором разработчики умудрились разместить семь мест. Все дело в том, что в Индии автомобили длиной менее 4 м и с малолитражными моторчиками попадают в льготную налоговую категорию, поэтому работающие на местном рынке производители всячески стараются вписать бюджетные модели в этот норматив.


Под однообъемным кузовом Triber с вполне самобытной внешностью скрывается модифицированная платформа CMF-A, на которой создан совсем уж миниатюрный хэтчбек Kwid. Колесную базу разработчики удлинили до 2,63 м (это немного больше, чем у европейского Captur), снаряженная масса микровэна — всего 947 кг.



Несмотря на скромные габариты и пропорции, в салоне Triber имеется три ряда сидений, но багажник при этом чисто символический — 84 л. Галерку при необходимости можно демонтировать — в этом случае отсек вмещает уже 625 л. В «базе» у машинки — две фронтальные подушки безопасности, ABS и датчики парковки сзади, оснащение богатых версий включает на две подушки больше, камеру заднего вида, кнопку запуска двигателя и медиасистему с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.


Кроссовером Triber можно считать с большой натяжкой — дорожный просвет хоть и равен 18,2 см, привод только передний. За движение в ответе бензиновый «атмосферник» с тремя цилиндрами, при литре объема развивающий 72 л.с. и 96 Нм крутящего момента. В пару ему полагаются 5-ступенчатые коробки — «механика» или «робот» AMT с одним сцеплением.


В Индии продажи Triber, сборку которого освоят на заводе Renault в Ченнаи, начнутся во второй половине текущего года. Ожидается, что цены будут начинаться от 7600 долларов в пересчете. Позже Triber появится и за пределами Индии, но это, по всей видимости, будут преимущественно страны Азии и Южной Америки.

 
 
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В Нью-Дели состоялась премьера приподнятого миниатюрного однообъемника Triber.
 
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