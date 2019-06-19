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Виктория Дайнеко показала свою природную красоту
20.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Певица Виктория Дайнеко отдыхает в Турции и поделилась в Instagram видео, где она предстала перед фанатами без единой капли косметики.
Звезда отдыхает на пляже, а видео она подписала простым вопросом «Как дела?». Поклонники артистки поделились своими успехами в комментариях.
Однако многих поразила естественная красота Виктории Дайнеко. Фанаты отметили, что выглядит певица прекрасно и что ей стоит реже прибегать к косметике. -0-
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