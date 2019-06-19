Виктория Дайнеко показала свою природную красоту

Источник материала: Новости Хотимска

Певица Виктория Дайнеко отдыхает в Турции и поделилась в Instagram видео, где она предстала перед фанатами без единой капли косметики.

Звезда отдыхает на пляже, а видео она подписала простым вопросом «Как дела?». Поклонники артистки поделились своими успехами в комментариях.

Однако многих поразила естественная красота Виктории Дайнеко. Фанаты отметили, что выглядит певица прекрасно и что ей стоит реже прибегать к косметике. -0-