Шайтан-озера

Источник материала: Новости Хотимска

Наверное, не сыщется на нашей планете страны, которая могла бы похвастаться отсутствием на своей территории аномальных зон, или, как их еще называют, «гиблых мест». Они рассыпаны по всему земному шару, как белые точки по шляпке мухомора.

Обычно в таких местах почти отсутствуют животные и птицы, а растительность отличается от той, что находится за границей зоны. Деревья, как правило, искривлены, трава — необычайно высокая. Человек, оказавшийся в «гиблом месте», ощущает головную боль, дискомфорт и даже страх, а случайно зашедшее животное начинает беспокоиться. Кроме того, у людей появляются звуковые и зрительные галлюцинации, которые некоторые исследователи считают реальным проявлением здесь параллельных миров. Иногда человек, волею судьбы попавший в зону, встречается с загадочными существами, которые в лучшем случае проходят мимо, а в худшем — могут и напасть, поранив незваного гостя. Если человеку удается беспрепятственно уйти с «гиблого места», он замечает, что взгляд его постоянно возвращается к покинутой территории, словно цепляется за нее. Бывает и так, что случайно забредший туда путник становится пленником зоны или исчезает в ней бесследно. Ученые до сих пор не знают причин возникновения аномальных зон. Однако известно, что чаще всего они находятся у поворотов рек, разломов или в районе мощных геопатогенных полос. Среди таежных болот Муромцевского района Омской области затерялась деревушка Окунево. Есть в этом районе Шайтан-озеро, на дне которого будто бы находится храм индуистского божества Ханумана, построенный много тысяч лет назад. Хануман — великан, помогавший Раме сражаться со злыми силами, упоминается в эпосе «Рамаяна». Предание гласит, что после победы Рама пожаловал своему соратнику Сибирь, где Хануман построил прекрасный город со множеством храмов. Вот этот-то город якобы и находится в озере, скрытый в толще песка и придонного ила. Ежегодно в Окунево приезжают десятки экспедиций, со всего мира собираются паломники. Многих привлекает удивительная озерная вода, которая, как говорят, излечивает от большинства болезней, в том числе некоторых форм рака и цирроза печени. Вода, взятая из озера, может стоять, не испортившись, годами. При этом она сохраняет такой свежий вкус и запах, словно была набрана совсем недавно.

Но не все люди, желающие убедиться в уникальных свойствах воды из Шайтан-озера, добираются до этих таинственных мест. Говорят, окуневская зона принимает не каждого. Часто по пути в Окунево люди, идущие по компасу, начинают плутать. Обстоятельства складываются таким образом, что поездка откладывается или вообще не может состояться. Как в любой аномальной зоне, в районе Окунева происходят пространственно-временные искривления. Однажды группа паломников отправилась к Шайтан-озеру, строго сверяясь с компасом. Идти до озера нужно было не более часа. Когда через три часа паломники все еще не увидели перед собой водной глади, они слегка забеспокоились. С каждым новым часом пути их беспокойство усиливалось, тем более что места вокруг становились совершенно дикими. В конце концов, через семь (!) часов блужданий паломники решили возвращаться. Они пошли назад тем же путем и уже через 20 минут оказались в том месте, откуда начинали путь.

Узнав о происшествии с паломниками, местные жители ничуть не удивились. Им известно, что бывают дни, когда в окрестные леса лучше вообще не ходить, — можно не вернуться. Если с утра на небо наползают контрастные темно-фиолетовые тучи, охотники остаются дома. В противном случае они рискуют бесследно исчезнуть в таежной чащобе.

Странные дела творятся в этих глухих местах. Прошедшей зимой на поляне, находящейся неподалеку от Окунева, охотники заметили ровную цепочку следов загадочного существа. Следы были огромными — около 90 сантиметров в длину, довольно широкие — и обрывались внезапно, словно существо, оставившее их, взлетело! Установить, откуда следы начинались, тоже не удалось: они шли откуда-то из таежной глухомани. Охотники утверждают, что такие следы иногда появляются вокруг близлежащих деревень. Невольно вспоминается один из признаков аномальных зон: в них время от времени появляются монстры, которых можно принять за материальное воплощение человеческой фантазии.

Местные жители охотно беседуют с участниками экспедиций и журналистами. Они давно привыкли к их посещениям. Рассказывая гостям о происходящих в зоне событиях, они удивляются, когда узнают, что в других местах все не так. Например, один из старожилов Николай М. был поражен, услышав от приехавшего из Москвы исследователя аномальных явлений: «И часто вы наблюдаете в небе над зоной светящиеся шары?» — «Конечно, часто, — удивленно пожал плечами Николай. — А как же иначе? Разве у вас в Москве таких шаров нет?» Тут пришло время удивляться журналисту. Оказалось, что и сам Николай, и его жена и шаров как нечто само собой разумеющееся. И все остальные местные жители ничуть не беспокоятся, завидев в небесах загадочные объекты. А вот домашние животные в такие моменты начинают метаться, пытаются найти место, где, как им кажется, они будут в безопасности. У Николая есть даже фотографии, на которых зафиксированы аномальные явления, происходящие возле Окунева. На одной из них — трое паломников, а между ними расположилось несколько белых светящихся шариков.

А вот еще один необычный снимок: на нем зафиксированы… два солнца! Одно — обычное, стоит высоко над деревьями, а второе — менее яркое и растянутое поперек, словно эллипс, проглядывает сквозь ветви. Есть еще одна фотография: человек стоит на берегу Шайтан-озера, окутанный ярко-фиолетовым облаком, а пространство над водной гладью прорезал узкий красный луч, похожий на лазерный. Ученые, приезжающие сюда, уверены, что в округе нет никаких объектов, способных испустить подобный луч. Таких фотодокументов слишком много, и вряд ли кто-то возьмется объяснять зафиксированные на них аномальные явления дефектом пленки или бумаги.

Люди, постоянно живущие в Муромцевском районе, давно привыкли к происходящим здесь чудесам. Несмотря на то что рядом находится Шайтан-озеро с целебной водой, мало кто из старожилов макет похвастаться отменным здоровьем. Если же они и повыносливее своих городских одногодков, то относят это за счет свежего воздуха да необходимости постоянно физически трудиться. Многие считают, что вода из озера «своих» не лечит, помогает только приезжим.

Окуневская аномальная зона считается исследователями очень перспективной. Ежегодно туда снаряжаются новые и новые экспедиции, едут любознательные одиночки. Но мы вновь спешим предостеречь любителей приключений: какой бы заманчивой ни казалась перспектива поездки, сколько бы открытий она ни сулила, лучше воздержаться от самодеятельной экспедиции в неизведанные места. Ведь недаром в народе «гиблые места» называют выразительной фразой-предостережением: «Пойдешь — не вернешься».