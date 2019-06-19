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Житель Докшицкого района собрал из пластиковых крышек логотип Европейских игр

20.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Житель агрогородка Крулевщина Докшицкого района Александр Демидович сложил из пластиковых крышек логотип II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александр Демедович трудится инженером по охране труда и пожарной безопасности на Крулевщизненском участке РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт». «По работе езжу по районам Витебской области и однажды увидел на доме композиции в виде цветов и животных из пластиковых крышек. Решил сделать что-то сам в такой технике, — рассказал автор. — В начале этого года вспомнил, что в стране проведут II Европейские игры, и пришла идея сделать их логотип. Сам люблю поиграть в настольный теннис и слежу за спортивными баталиями футбольных и хоккейных команд Беларуси».

Собирать крышки семья начала в сентябре 2018 года. В создании логотипа помогали дочери: 5-летняя Арина и 12-летняя Дарья, которая вместе с отцом клеила детали. На крепление всех крышек ушло 3-4 вечера кропотливого труда. В итоге на листе ДВП размером 1,7х2,8 м разместилось 5187 крышек. Сначала яркий логотип ручной работы висел на доме у родителей Александра Демидовича, а сейчас он красуется в горпоселке Бегомль возле заправки на оживленной трассе МинскВитебск.

В будущем семья Демидовичей планирует продолжить создание красочных изделий на спортивную тематику.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Житель агрогородка Крулевщина Докшицкого района Александр Демидович сложил из пластиковых крышек логотип II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА....
 
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