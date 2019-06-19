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YouTube планирует перенести детский контент на отдельную платформу

20.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Руководство YouTube планирует отделить детский контент и перенести его на отдельную площадку, чтобы оградить маленьких пользователей от видеороликов предосудительного содержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Предлагаемая новая платформа будет управляться приложением YouTube Kids. Однако для компании это довольно невыгодное решение, так как дети являются самыми активными пользователями видеохостинга и приносят большой доход с просматриваемых рекламных роликов.

Также руководство хочет отключить для детской аудитории сервис автоматического воспроизведения нового видео после завершения предыдущего. Компания нередко подвергается критике из-за этого, ведь после просмотра безобидного контента могут быть предложены к просмотру опасные и вредоносные ролики.

 
 
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Руководство YouTube планирует отделить детский контент и перенести его на отдельную площадку, чтобы оградить маленьких пользователей от видеороликов...
 
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