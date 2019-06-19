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Робот-факелоносец принял в ПВТ эстафету «Пламя мира» II Европейских игр
20.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Робот-факелоносец принял эстафету «Пламя мира» II Европейских игр в Парке высоких технологий, передает корреспондент БЕЛТА.
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Робот-факелоносец принял эстафету «Пламя мира» II Европейских игр в Парке высоких технологий, передает корреспондент БЕЛТА.
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