Жительница США 10 лет жаловалась на боли в животе. Причиной оказался паразит

Источник материала: Tut.by

Живущая в США китаянка жаловалась на боли в животе в течение более 10 лет. Врачи провели операцию и обнаружили, что причиной послужил паразитический червь длиной в фут (примерно 30 сантиметров) внутри ее кишечника. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Fox News .



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Перед операцией 41-летняя женщина обращалась к нескольким врачам, но паразит оставался незамеченным до недавней операции.

Проведя дополнительные тесты, лечащий доктор обнаружил, что у пациентки был аскарид, паразитарная инфекция, которая возникает, когда человек употребляет пищу или воду, зараженную паразитарными яйцами. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), около 1,2 миллиарда человек во всем мире заражены аскаридами.

Хотя доктор не смогла точно определить, как именно заразилась женщина, вполне вероятно, что она ела продукты, которые не были должным образом обработаны, или пила воду с яйцами паразитов. Так, пациентка призналась, что употребляла некипяченую воду.

По данным веб-сайта CDC, яйца паразитов могут попадать в продукт или в водоснабжение, если человеческие фекалии используются для удобрения почвы или остаются на земле.

У человека, зараженного аскаридозом, редко проявляются какие-либо симптомы. Но боль в животе (при кишечном аскаридозе), а также кашель (при легочном аскаридозе), могут служить сигналом. Если микроскопическое исследование подтвердит присутствие паразита, врач назначит медикаментозное лечение (в крайних случаях — хирургическое).