В Бресте формируют делегацию деловых кругов на Байкальский международный форум партнеров

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты организует визит белорусской делегации на Байкальский международный форум партнеров, который пройдет в Иркутске с 15 по 17 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА помощник генерального директора регионального отделения БелТПП Денис Непша.

По его словам, сейчас идет формирование состава делегации. "Российская сторона выражает заинтересованность в проведении встреч с белорусскими предприятиями по поставкам в Иркутскую область и другие регионы продовольственной продукции (прежде всего - молочной и мясной), продукции легкой промышленности (ткани, текстиль, трикотаж), дорожной техники и красок для разметки дорог, сельхозтехники, оборудования для мясо-молочной переработки, лифтового оборудования, ликеро-водочной продукции. По информации организаторов, кроме российских компаний, к белорусской продовольственной продукции проявляют интерес китайские торговые сети", - сказал Денис Непша.

Он отметил, что на форуме для белорусской делегации будет организована специальная деловая программа: предусмотрены контактно-кооперационная биржа, посещение предприятий, двусторонние переговоры, подбор деловых партнеров. Белорусские производители смогут представить свою продукцию на коллективном стенде и на площадке дегустационной зоны для торговых сетей. Также запланирована культурная программа.

Байкальский международный форум партнеров проводится с 2000 года. Организаторами мероприятия являются администрация Иркутской области и Торгово-промышленная палата Восточной Сибири. В этом году на форуме запланирована трехдневная деловая программа: состоится пленарное заседание, с участием международных экспертов будут работать профильные секции, круглые столы. Главными темами обсуждения станут внешнеторговое и инвестиционное сотрудничество, IT-технологии, интернет-торговля, туризм, сельское хозяйство, научно-техническое и информационное сотрудничество. Будет организована международная выставка-ярмарка, площадка для презентаций инвестиционных проектов, а также особых экономических зон.

Ожидается, что гостями форума станут руководители крупных международных компаний, представители органов государственной власти, торгово-промышленных палат России и зарубежных стран, дипломатических ведомств, бизнес-объединений, крупный, средний и малый бизнес из Иркутской области и соседних регионов - Якутии, Бурятии, Красноярского края. Также будут представлены компании из Монголии, Китая, Республики Корея.