ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В фан-зоне II Европейских игр в Бресте будут концерты, интеллектуальные игры и фуд-корт

20.06.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Во время II Европейских игр на территории областного спортивного комплекса "Брестский" обустроят фан-зону с трансляцией состязаний из Минска и развлекательной программой для болельщиков и туристов, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма горисполкома Олеся Округ.

В фан-зоне II Европейских игр в Бресте будут концерты, интеллектуальные игры и фуд-корт

Площадку начнут оборудовать сегодня, ее открытие состоится 21 июня. Между большим и малым полями стадиона установят сцену с большим экраном, на котором будут транслироваться соревнования. В фан-зоне смогут разместиться 350 человек. Для посетителей будут работать точки общественного питания, интерактивные и развлекательные зоны, желающие смогут приобрести сувенирную продукцию. Фан-зона будет работать с 17.00 до 23.00, в дни церемоний открытия и закрытия II Европейских игр - с 17.00 до 00.30.

"В фан-зоне можно поболеть за сборную Беларуси в компании единомышленников. Стараемся создать для этого комфортные условия. Нашим атлетам нужна и важна поддержка земляков", - подчеркнула Олеся Округ.

После трансляции соревнований в фан-зоне будут проходить выступления сольных исполнителей, вокальных и танцевальных коллективов. В частности, запланирован концерт рок-группы "Виски Уэй". Также программу готовит цирковая студия "Жонглеры Бреста". Любителей интеллектуального времяпровождения приглашают 21, 23, 29 июня принять участие в популярной игре "Мозгобойня".

Брестскую область на II Европейских играх представят 23 спортсмена, которые заявлены на соревнования по акробатике, бадминтону, баскетболу, велосипедному спорту, гребле на байдарках и каноэ, карате, легкой атлетике, пулевой стрельбе и пляжному футболу.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Во время II Европейских игр на территории областного спортивного комплекса "Брестский" обустроят фан-зону с трансляцией состязаний из Минска и развлекательной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-президент Интерпола признался в получении крупных взяток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика