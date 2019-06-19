В фан-зоне II Европейских игр в Бресте будут концерты, интеллектуальные игры и фуд-корт

Источник материала: Виртуальный Брест

Во время II Европейских игр на территории областного спортивного комплекса "Брестский" обустроят фан-зону с трансляцией состязаний из Минска и развлекательной программой для болельщиков и туристов, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма горисполкома Олеся Округ.





Площадку начнут оборудовать сегодня, ее открытие состоится 21 июня. Между большим и малым полями стадиона установят сцену с большим экраном, на котором будут транслироваться соревнования. В фан-зоне смогут разместиться 350 человек. Для посетителей будут работать точки общественного питания, интерактивные и развлекательные зоны, желающие смогут приобрести сувенирную продукцию. Фан-зона будет работать с 17.00 до 23.00, в дни церемоний открытия и закрытия II Европейских игр - с 17.00 до 00.30.

"В фан-зоне можно поболеть за сборную Беларуси в компании единомышленников. Стараемся создать для этого комфортные условия. Нашим атлетам нужна и важна поддержка земляков", - подчеркнула Олеся Округ.

После трансляции соревнований в фан-зоне будут проходить выступления сольных исполнителей, вокальных и танцевальных коллективов. В частности, запланирован концерт рок-группы "Виски Уэй". Также программу готовит цирковая студия "Жонглеры Бреста". Любителей интеллектуального времяпровождения приглашают 21, 23, 29 июня принять участие в популярной игре "Мозгобойня".

Брестскую область на II Европейских играх представят 23 спортсмена, которые заявлены на соревнования по акробатике, бадминтону, баскетболу, велосипедному спорту, гребле на байдарках и каноэ, карате, легкой атлетике, пулевой стрельбе и пляжному футболу.